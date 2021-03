No tienen apoyo

El técnico del León de Huánuco femenino, Rubén Arizola, habló sobre la denuncia impuesta por el club, entre otros temas más.

Hace días atrás, la dirigencia del León de Huánuco anunció una denuncia contra algunas personas por usar el nombre, los colores y la insignia del club para fines personales. En relación a eso el experimentado director técnico de fútbol femenino, Rubén Arizola Bravo dio declaraciones sobre los hechos acontecidos.

En relación a la denuncia impuesta por la directiva, el técnico manifestó: “Fue una sorpresa para mí, mencionaron que mi persona se está aprovechando del nombre del club. La invitación para participar en Tingo María y Monzón me la hizo un hincha que siempre nos apoyó y decidimos ir, finalizado el partido me doy con la sorpresa de que una candidata al Congreso lo había organizado. Yo llevé a mis jugadoras para que tengan roce futbolístico, es más yo soy uno de los fundadores de León de Huánuco femenino, vengo trabajando con el equipo desde el año 86’, clasificamos a una nacional en el 2014 y quedamos en el tercer lugar”.

“Mi persona nunca estuvo ligada a la política, ningún presidente del León de Huánuco me apoyó, salvo el Sr. Luis Picón Quedo que me brindó apoyo económico en el 2014 y me dio autorización para hacerme cargo del equipo femenino; yo no he tenido ninguna entrevista con el Sr. Flores, en el 2019 hablamos cuando el club masculino estaba en el Lawn Tennis entrenando. Es ahí donde se comprometió a apoyar al equipo femenino. Estuvimos a un paso de la regional, pero por el tema económico no pudimos llegar a otra etapa. El actual presidente nunca se acercó a hablar conmigo en relación al equipo”, acotó Arizola.

Al ser preguntado sobre la manera de solventar al equipo, el técnico nos dijo: “Yo vengo solventado con mi propio dinero aunque sí hay empresas que me vienen apoyando. Es difícil tener un equipo femenino, la mayoría de las chicas no cobran y nosotros compensamos de distintas maneras, les brindamos el apoyo para que estudien en las universidades o institutos en calidad de deportistas calificadas, todo gestionado por mi persona y con apoyo de la familia Castillo de la marca ‘Castle’. Aparte tengo mi academia que sirve con ayuda a muchas futbolistas. Si el club me pide dar un paso al costado, yo sin ningún problema lo haría”, finalizó el experimentado técnico del equipo femenino del León de Huánuco.

Cabe recordar, que por ahora es incierta la realización del campeonato femenino de la Copa Perú debido al problema de la pandemia.