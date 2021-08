Nuevas funciones agregó Facebook Messenger

El sistema de mensajería Messenger cumple 10 años en 2021. El mismo, cuenta con cerca de 3.000 millonarios de usuarios activos, mensuales en el mundo. Anunció una novedad, con la cual se busca atender algunas de las solicitudes, de las personas que utilizan esta herramienta.

La novedad hace parte de una actualización que podrán utilizar tanto los usuarios de la app tanto en iPhone como Android, con lo cual se busca, además, ampliar el número de usuarios que acceden a este servicio de mensajería ante las novedades que han presentado otros sistemas similares de comunicación.

La compañía anunció que entre las novedades se encuentran los efectos de palabras en Messenger, similar a las animaciones que se pueden usar en los comentarios de la plataforma.

De acuerdo con Andro4all, aunque todas las herramientas ya han sido confirmadas por la compañía de Mark Zuckerberg, solo algunas de ellas se pueden utilizar por el momento en la app de mensajería.

Juegos de encuestas

Facebook lanzó la opción de encuestas en los chats de Messenger, con lo cual los usuarios pueden crear juegos como Most likely to (¿Quién es más probable que…?) en las conversaciones grupales.

Temáticas de cumpleaños

Así mismo, la red social habilitó nuevos temas de cumpleaños así como un paquete de stickers para celebrar con los usuarios el décimo aniversario de su aplicación.

Igualmente, los usuarios de esta app podrán encontrar un efecto en realidad aumentada de cumpleaños, una canción de cumpleaños a través de Soundmoji y nuevos efectos para los mensajes.

compartir contactos

Facebook incluyó también en esta actualización la posibilidad de compartir contactos, que aunque ya funciona actualmente, se trata de una versión mejorada para hacerla más sencilla. Para poder hacerlo, solo basta con ingresar al panel de ajustes del chat, tocar sobre compartir contacto, y listo.

Los efectos de palabras

Finalmente, a partir de ahora, los millones de usuarios de este sistema de mensajería de Facebook podrán insertar un efecto personalizado a palabras concretas en sus chats, de manera que al enviarlas se reproducirá la animación elegida para que los otros miembros de la conversación puedan verlo en sus pantallas.

