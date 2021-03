Nuevo himno

Liga 1 presentó el himno que acompañará al fútbol peruano durante toda esta temporada.

A poco del duelo debut, la Liga 1 Betsson dio a conocer el novedoso himno que acompañará a los 18 clubes participantes en este 2021 cada vez que salten al campo de juego y se posicionen para el espectáculo deportivo.

El gerente general de la Liga de Fútbol Profesional, Víctor Villavicencio, señaló ́: “Estamos a puertas de que se inicie la Liga 1, tenemos el objetivo común de que se siga consolidando para que se pueda convertir sin duda en una de las más importantes de la región. Es por eso, que continuando con la implementación gradual que nos permita seguir en el crecimiento y el posicionamiento de la marca de la Liga, hoy estrenamos el himno oficial de la LFP, junto al cantautor Marco Romero y Paulo Morales, se ha creado un sonido característico de nuestro país y que personifica el ingreso a la cancha, el pitazo inicial y el tan ansiado grito de gol, acompañado de instrumentos de costa sierra y selva, esperamos que al escucharlo evoquen grandes momentos del fútbol peruano”.

De esta forma, todo queda listo para el inicio de la Liga 1 Betsson 2021 donde serán Deportivo Municipal y Sport Huancayo los que habrán fuegos hoy desde la 1:15 pm en el estadio Monumental de Ate.

No obstante, Cienciano vs UTC y Deportivo Binacional vs Sporting Cristal serán los otros duelos que completen este debut de fin de semana para la fecha 1 del fútbol peruano.