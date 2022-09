Nuevo presidente del Congreso descarta renunciar en caso de una vacancia presidencial

José Williams Zapata es el nuevo presidente del Congreso, pero en un futuro no muy lejano, se podría convertir en el jefe de Estado en caso haya una vacancia presidencial. Frente a este escenario, el legislador señaló que se debe respetar el orden constitucional ya establecido en las normas.

“Yo pienso que existe un orden constitucional. Nadie está, por lo menos yo, aferrado al cargo. Existe un orden y hay que respetar, el orden es como corresponde. ¿Para qué entrar en un tema de esa naturaleza si estamos en plena votación?”, declaró.

Por otro lado, y consultado por qué no firmó el “Pacto de honor”, Zapata aseveró que no puso su rúbrica debido a que el documento lo alcanzaron en plena votación. Vale recordar que dicho pacto contenía un compromiso de renuncia en caso vaquen a Pedro Castillo.

“Cuando vi eso, me pareció primero que no era el momento. Estamos en plena votación y llega ese documento. En segundo lugar, el documento anterior fue en otro escenario, totalmente diferente al de ahora. Luego, conversé con mi bancada y todos pensaron como yo, que no es conveniente. Dentro de la especulación podría decirse ‘Williams no firma para que no se vaya’”, agregó.

Respalda a Harvey Colchado

El flamante presidente del Congreso, José Williams, aseguró que el coronel PNP Harvey Colchado “es garantía” de que las investigaciones al entorno presidencial se desarrollen óptimamente. Ello, luego de que fuese destituido y rehabilitado en horas.

“Escuché que había sido retirado del cargo, no me parecía que eso esté bien, pero luego me informaron que volvía al cargo. Espero que hayan sido malentendidos o cualquier cosa por el estilo. De ninguna manera es conveniente para la Policía y la Fiscalía que el coronel salga. Tampoco para el Gobierno, porque necesitamos una garantía de transparencia”, indicó.