Oficializan a Rodrigo Vilca como jugador de Newcastle

El mediocampista llegó a Europa junto a su representante Elio Casereto

Rodrigo Vilca firmó contrato con Newcastle United por cuatro temporadas. El mediocampista nacional de 21 años ya posó con su nueva camiseta y ahora deberá integrarse al plantel de la Sub 23 para ganarse la confianza de cara al primer equipo.

“Newcastle United se complace en anunciar el fichaje de Rodrigo Vilca procedente del Deportivo Municipal. El centrocampista peruano de 21 años ha puesto la pluma sobre el papel en un contrato de cuatro años con las Urracas e inicialmente se unirá a la Sub 23. ¡Bienvenido a Newcastle United, Rodrigo!”, escribió el club inglés en sus redes sociales.

Cabe precisar que el jugador llegó a Inglaterra acompañado de su representante para acoplarse a los trabajos de su nuevo equipo, aunque no sea precisamente para disputar los partidos de la Premier League.

“Rodrigo Vilca no irá directamente al primer equipo de Newcastle. Primero hará un reacondicionamiento físico. Nos quedamos con un porcentaje de su pase para aprovechar una venta posterior”, explicó Alberto Borda, vicepresidente edil.

Al principio, no podía creer la oportunidad de saltar directamente de Perú a un club de la Premier League. El proceso tuvo muchas fases, con todo este desastre de Covid, así que ha sido una montaña rusa de emociones. He llorado de emoción, no una, sino varias, porque ha habido hitos diferentes. A veces he estado tenso, pero ahora estoy muy feliz y espero tener un tiempo largo y exitoso en Newcastle. Parece una ciudad muy bonita, el hotel tiene una vista muy bonita (de los puentes Tyne y Millennium) y espero entrenar lo antes posible ahora. No quiero perder tiempo, ¡quiero estar listo!”, declaró Rodrigo Vilca al club Newcastle.

Por otra parte, el entrenador de la Sub 23 de Newcastle, Chris Hogg, dejó en claro que están encantados de tener a Vilca en el plantel y que esperan ver su habilidad en el ataque. La idea es que Rodrigo Vilca sea uno de los jugadores del futuro de Newcastle.