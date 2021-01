“La estabilidad emocional es muy importante para rendir a plenitud en el periodismo y en la vida”

Hoy tenemos el enorme placer de presentar al periodista deportivo Omar Ruiz de Somocurcio, un personaje que le encantó mucho el juego del ‘Ciego’ Oblitas, amante del ceviche con harto ají y sobretodo un profesional a carta cabal que se dio el gran honor de entrevistar a casi todas las ‘viejas glorias’ de nuestra Selección peruana de fútbol.

¿Cuál fue tu primer vínculo con el deporte?

Desde muy niño, me encanta jugar al fútbol, tenía mucha pasión a pesar de que nadie en mi familia es deportista. Lamentablemente no conocí a mi padre porque falleció cuando yo tenía un año, mis hermanos no son de seguir al fútbol, en cambio yo nací con ese amor por el deporte. Estuve cerca de jugar en Primera división y me fui a vivir a Argentina, pero cada cosa pasa por algo.

¿Y cómo fueron tus inicios?

A los 23 años recién empecé a hacer periodismo y me fui a pasar unas pruebas a un canal de televisión que ya no existe y terminé quedándome. Esa historia se dio en 1994, previo al Mundial en Estados Unidos.

¿Cuál fue tu mejor momento como periodista deportivo?

Han habido buenos momentos siempre, me ha costado muchísimo la carrera que hice, quizás tal vez el mejor momento fue estar en Rusia 2018.

Eres periodista deportivo desde siempre, colaborando activamente en Panamericana Televisión, viviendo intensamente numerosos partidos y competiciones deportivas. Desde tu punto de vista, ¿qué aspectos psicológicos o mentales son fundamentales para alcanzar el alto rendimiento en el deporte?

La estabilidad emocional es muy importante para rendir a plenitud, no solo en el deporte sino también en la vida, cuando uno alcanza la tranquilidad emocional es ahí donde alcanza su mejor rendimiento, todo está en la mente.

En tu trabajo como periodista deportivo vives momentos intensos donde es necesario que, pase lo que pase, sigas haciendo tu trabajo. ¿Qué es lo que hace para autorregularse y estar siempre a un “buen nivel mental”?

Ayuda mucho la experiencia, llevo 27 años como periodista deportivo y sé que si me equivoco al aire tengo que seguir para delante, ya se te van los nervios y eres tú mismo.

¿Cómo crees que ha cambiado tanto Internet como las redes sociales el ejercicio del periodismo?

Ha cambiado en el 100%, trabajar antes era muy complicado, tener las herramientas tecnológicas es algo que antes parecía imposible. Antes tenías que cargar muchos cables y cajas para hacer una transmisión de algunos partidos, ahora es mucho más fácil.

¿Qué cualidades son propias del periodista y no deben cambiar, trabaje para el medio que trabaje?

Primero hay que tener pasión, llegar a lo que uno quiere no es fácil, no es bueno ponerse metas muy altas sino que las cosas se vayan dando, hay que estar preparado para hacer cada trabajo.

¿Cómo ves el futuro de la profesión periodística a corto y medio plazo?

Me parece que a corto plazo el futuro es extraordinario porque con la tecnología se pueden hacer muchas cosas, ahora todo se tiene en la palma de la mano. Y a mediano plazo las cosas que se hicieron en el corto plazo van a dar sus frutos.

TIKI TAKA

¿Un lugar en el mundo?

Cuzco

¿Un libro?

Un Mundo para Julius

¿Canción favorita?

“Cuando sea grande” (Miguel Mateos)

¿El mejor partido que le marcó?

Perú 2 Ecuador 1 en Quito

Omar Ruiz de Somocurcio es…

Un obrero de la televisión