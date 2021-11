Once comisarías de Huánuco con deficiencias para atender a víctimas de violencia de género

En una supervisión realizada por funcionarios de la Defensoría del Pueblo a once comisarías del departamento de Huánuco. Advirtieron serias deficiencias en atención de denuncias y ejecución de medidas de protección a las víctimas de violencia de género.

Explicaron que solo entre los meses de enero a mayo del 2021, en las once comisarías supervisadas, asentaron 1724 denuncias. Siendo las comisarías de Familia en Huánuco y Amarilis las que concentran el mayor índice de denuncias. Seguidas de las comisarías de Cayhuayna, Huamalíes, Ambo y Dos de Mayo.

Entretanto, nueve comisarías no tienen una línea para comunicación de emergencia con las víctimas protegidas; tres no tenían internet, dos no contaban con el mapa georreferenciado. Además, el 45% no cuenta con personal femenino en caso de que las víctimas las prefieran al momento de ser atendidas. Como indica la Ley 30364; aunado a esto, en cinco comisarías no capacitaron al personal sobre la ley en mención en los últimos tres años.

Asimismo, ninguna de las comisarías visitadas entregan cartillas con los derechos que les asisten y los procedimientos a seguir. Tampoco contaban con un intérprete de lengua de señas y en cuatro de ellas no tenían rampas de acceso para personas con discapacidad. Entre ellas la comisaria de Familia de Huánuco.

El órgano defensor advirtió también que incumplen el plazo de 24 horas para la derivación de informes policiales al Ministerio Público. En el caso de haber recibido la denuncia el día viernes. Solo cinco comisarías comunicaron mediante canales virtuales, medio más célere. Las medidas de protección recibidas por parte del Poder Judicial, mientras que seis lo hicieron solo mediante oficios o cédulas de notificación de forma presencial.

Por otro lado, las comisarías no registran el tipo de medidas de protección. Pese a ser obligatoria y necesaria para ver la eficacia de las garantías dictadas por el juez.

“Hemos advertido también que existe desproporcionalidad entre la cantidad de denuncias. Las medidas de protección recibidas, y el personal encargado de atenderlas, sobre todo en las comisarías de Familia de Huánuco y Amarilis. Está pendiente la gestión para asignar mayor personal para una eficaz ejecución de las medidas de protección”. Manifestó Lizbeth Yllanes Jefa de la Oficina de Defensoría de Pueblo de Huánuco.

La Defensoría del Pueblo recomendó a la V Macro Región Policial de Huánuco destinar la cantidad necesaria de recursos humanos, logísticos. Así como presupuestales para las secciones de familia de la región Huánuco para detectar la violencia, atender a las víctimas, protegerlas y restablecer sus derechos.

Finalmente, recordó al Ministerio de Interior y al Ministerio de Economía y Finanzas las recomendaciones formuladas en el informe de Adjuntía N. 007-2020-DP/ADM: “El acceso a la justicia y medidas de protección durante el estado de emergencia” para brindar a todas las comisarías instrumentos necesarios para cumplir sus labores de ejecución de medidas de protección.