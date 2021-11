Ordenanza para exigir carnet de vacunación sería “un saludo a la bandera”

Así lo manifestó el abogado Jerónimo Villogas Baylon, al referirse al proyecto de ordenanza que presentó la Gerencia de Desarrollo Social del Gobierno Regional al Consejo Regional de Huánuco, donde el carnet de vacunación contra la COVID-19 sería obligatorio para el ingreso a eventos masivos y lugares públicos.

Al hacer un análisis, el especialista en leyes indicó que allí hay un conflicto de dos derechos fundamentales. El derecho a la salud y el derecho a la libertad.

“En ese tema van a tener que hilar muy fino. Pero más allá de exigir el carnet con las dos dosis de la vacuna en eventos sociales. Eso no va a hacer que no contagien o no se contagien del virus”, expresó Villogas Baylon.

Además, hizo referencia a la nueva variante Delta, la cual está atacando incluso a personas con las dos dosis de las vacunas. Por ello, el abogado recomendó que mejor se haga cumplir con los protocolos de bioseguridad. Las nuevas normas de convivencia como el distanciamiento, el lavado frecuente de manos, el uso de mascarillas, entre otras medidas que harán que el virus reduzca.

Villogas recomendó buscar otras estrategias para animar a las personas a vacunarse: “Esa ordenanza, al contrario, podría generar conflicto en la población, es como cuando pides garantías personales cuando alguien te amenaza de muerte, eso no va hacer que quien te amenazó no vaya a atentar contra ti, es un saludo a la bandera y esa ordenanza también va ser un saludo a la bandera”, expresó.