Orientadora del Banco de la Nación acusada de robar 2 mil soles

Betsy Yasmin Paz Rojas fue detenida tras ser acusada de apropiarse de 2000 soles de una beneficiaria del programa Juntos.

Según denunció Carolina Daza Morales, ayer a la mañana pidió ayuda a la denunciada para realizar un retiro de dinero de su cuenta. El hecho ocurrió en la sede central del Banco de la Nación ubicada en la cuadra 10 del jirón 28 de Julio.

Para ello le entregó su tarjeta y su clave. Sin embargo, Betsy le dijo que no había dinero en el cajero y le propuso ir a un agente. La víctima aceptó por lo que no vio si retiró o no su dinero. Al salir le dice que no pudo realizar el retiro y vuelven a los cajeros automáticos de donde sacan 920 soles.

Al ver el saldo, la damnificada se dio cuenta que le faltaba dinero. Volvió al agente y preguntó a la encargada si habían retirado dinero de su cuenta. Le dijeron que sí, y le entregaron el váucher de los dos retiros de 1000 soles cada uno, por lo que la agraviada pidió apoyo de la Policía.

Se supo que Paz Rojas negó la acusación, pero -ante los policías- reconoció que atendió a la mujer. La detenida es investigada en el Departamento de Investigación Criminal.

