Oswaldo Rodríguez: “El problema de la identidad es la educación”

Ayer se celebró el Día de la Identidad Huanuqueña, que fue instaurado el 18 de agosto de 2016, una fecha importante en la que se busca revalorar las costumbres huanuqueñas. Uno de los impulsores de esta fecha es el padre Oswaldo, sacerdote de infatigable labor espiritual, social y cultural por Huánuco. Lo he encontrado trabajando en el santuario de las pampas y con su cálida bienvenida iniciamos esta entrevista.

¿Qué significa este día?

Es motivo de mucha alegría celebrar el día de la identidad huanuqueña el viernes siguiente al aniversario de Huánuco. Me alegra mucho que al menos haya un día donde se pueda vivir intensamente nuestra identidad. Y no es que se va a vivir un día, la vivimos siempre, lo llevamos en nuestra sangre.

La identidad de un modo muy sencillo y simple de entender, es el amor a lo nuestro y cuando pensamos en amar lo nuestro lo primero que tenemos que reflexionar es ¿Qué cosa vamos a amar? Lo nuestro tiene que ser algo concreto, entonces tenemos que conocer tres realidades importantes: la geografía, historia y cultura.

Y cuando pensamos en este conocimiento no solamente podemos pensar en la ciudad de Huánuco, sino en el departamento con todo lo que supone este espacio geográfico de las 11 provincias, desde la zona alta de la sierra hasta las provincias de ceja de selva y la selva.

El punto de partida es conocer. No se puede amar lo que no se conoce y cuando se ama, por supuesto vamos a enseñarlo y a defenderlo.

¿Cómo se motiva, quiénes son los responsables?

En primer lugar, la familia, la gran mayoría venidos de provincia, qué bonito sería que los padres cuenten a sus hijos y su familia, lo que hay en sus pueblos. Los padres son los primeros educadores en la identidad.

Una gran responsabilidad también la tiene el sector educación. Los maestros juegan un papel muy importante desde el nivel inicial. Si el niño ve y conoce nuestra historia, geografía y cultura, va a crecer con identidad.

Los medios de comunicación deben aportar en la educación y formación de la identidad. Los otros responsables son los alcaldes y consejeros regionales, que tienen la responsabilidad de dar a conocer lo que sus provincias ofrecen.

Todos los problemas que se tienen desde la corrupción, son por falta de identidad. Si un político ama a su patria no le va a robar.

¿Cuál es el objetivo?

El objetivo es que viviendo la identidad, cada ciudadano trabaje por su pueblo, desde el humilde campesino, el mecánico, el profesional, todos, porque no solo una persona hace la identidad, somos todos.

Tenemos que sembrar identidad desde nuestros deportistas, los músicos, artistas plásticos, etc. Es triste ver que los huanuqueños están difundiendo la música de Puno, Ayacucho, etc. No quiero decir que esté mal, sino primero lo nuestro.

¿Cómo fortalecer la identidad?

Hay dos problemas, el primero que muchos huanuqueños que han salido de Huánuco se han olvidado de ella cuando han cruzado el puente Tingo, y dos, que hay huanuqueños que han hecho algo a favor de Huánuco, pero los hemos olvidado. No sabemos reconocer los valores que tenemos en todos los sectores, por falta de identidad. En eso hay que reflexionar.

¿Qué hacer con la discriminación?

Yo soy de un pueblo llamado Cochachinche, me gusta la agricultura, la crianza y la construcción. En la escuela es donde los maestros tienen que sembrar identidad. Es una pena escuchar frases como: si cargas tu leña, si andas con llanqui, si escuchas tu huayno, eres un atrasado. Eso no se debe hacer, porque significa matar la identidad.

El primer ambiente donde se mata la identidad es la escuela. Cuando ahí se debería enseñar a amar las realidades. Si tú has nacido en Lima, bendito sea Dios, yo he nacido en Cochachinche, y por ello no soy menos que tú. Entonces esa identidad se tiene que fortalecer en el colegio.

Que “tires pana” yendo a un restaurante a comer una pizza, no hay problema; pero que te avergüence tomar tu “yacutimpu”, está mal. El problema de la identidad es la educación.

En el marco del bicentenario del Perú, ¿Qué reflexiones nos dejaría?

Al celebrar estos 200 años tendríamos que hacer un poco de memoria para recordar los acontecimientos, las celebraciones y los personajes por los que Huánuco ha influido a nivel nacional e internacional y hay que proyectarnos a futuro. Y si la gente entiende nuestra identidad, vamos a lograr mucho.

Celebramos 482 años de fundación de nuestro Huánuco querido, Huánuco es mayor que Arequipa. ¿Cuánto ha avanzado Arequipa?. Ha avanzado más, es por su identidad, el arequipeño adora su tierra. Pero los huanuqueños nos hemos quedado. Las comparaciones no son buenas, pero se tienen que hacer.

Necesitamos la identidad, yo pediría a todos sobre todo a los maestros, medios de comunicación, alcaldes y consejeros tomar en serio la identidad, porque juega un papel importante en la sociedad.