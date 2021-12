“Las formas del tiempo, el tiempo de las formas” del maestro Oswaldo Sagástegui se inauguró el 8 de diciembre en el Museo de Arte Contemporáneo de Querétaro, en el Centro Histórico de Querétaro (México) y va hasta el 20 de febrero de 2022.

Oswaldo Sagástegui nos presenta esta exposición antológica en una de las salas de exposición mas importantes de México. En la sala 1 se podrán apreciar 11 de sus obras con temática del Paisaje metafísico, en la sala 2 presenta 17 obras con temática Abstracciones geométricas.

“Esto es mucho más que un viejo amor, es mi amor completo, estoy agradecido con la vida por hacer lo que me gusta y hacerlo en cosas diferentes, porque no es normal que un pintor sea caricaturista, puede ser al revés, pero no un pintor caricaturista, muchos caricaturistas quieren ser pintores, pero no pueden, yo como periodista estuve 34 años, así que imagínate la maravilla de mi vida: al periodismo lo amo profundamente y esto es otra cosa, muy personal, soy muy feliz. Con muchos ímpetus, con muchas ganas, a una edad en la que otros pintores dejan de crear o empiezan a declinar, yo estoy pintando mejor que nunca y ya tengo 85 años”, ha declarado a medios internacionales el destacado artista peruano.

Oswaldo Sagástegui, nació en Llata en 1936. Pertenece a la “Promoción de Oro” de la Escuela Nacional de Bellas Artes (1959), es considerado uno de los más importantes caricaturistas del siglo XX. Sus obras han sido publicadas en aproximadamente 120 diarios de los Estados Unidos, Europa y Asia. En 1980 fue ganador del Premio Nacional de Periodismo en México.