Paolo Guerrero fue inscrito por el Internacional de Porto Alegre (Brasil) para jugar la Copa Libertadores

Tras el final de la Copa América, vuelve la Copa Libertadores. Los dieciséis equipos que quedan y que lucharán por el título del torneo, ya piensan en sus próximos rivales. Es el caso, por ejemplo, de Inter de Porto Alegre, que este lunes dio a conocer su lista de jugadores para afrontar esta etapa con Olimpia e incluyó a Paolo Guerrero.

Este jueves 15 de julio, ambos conjuntos se enfrentarán en el Estadio Manuel Ferreira de la capital paraguaya, desde las 7:30 p.m. (hora peruana). La vuelta será el 22 de este mes en Porto Alegre.

Es preciso recordar que Guerrero no juega desde el 8 de junio. En aquella oportunidad, el delantero sumó minutos ante Ecuador por las Clasificatorias rumbo a Qatar 2022, mientras que con la camiseta del Internacional no lo hace desde el 0-0 frente a Always Ready por la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Dentro de la lista, algo que ha llamado la atención, fue la no inclusión de Danilo Fernández, Rodinei, Marcos Guilherme, Praxedes y Peglows, futbolistas que ya han venido teniendo minutos en el conjunto ‘Colorado’.

Los que no están, de la nómina de la ronda de grupos de la Copa Libertadores son Danilo Fernández, Rodinei, Marcos Guilherme, Praxedes y Peglow. Tampoco figura el argentino Gabriel Mercado, que acaba de fichar por el Inter, pero está pendiente de resolver unos temas legales.

Con esto, Paolo Guerrero podría estar para los próximos partidos de la Selección Peruana por Eliminatorias sudamericanas, brindándole una nueva alternativa en ataque a Ricardo Gareca, quien consolidó a Gianluca Lapadula en la Copa América que se desarrolló en Brasil y en la que el combinado nacional se quedó con el cuarto puesto.

Sin embargo, los medios brasileños se atreven a afirmar que el club no le extenderá el contrato a Paolo Guerrero (culmina a fines de 2021), por lo que el entorno del futbolista ya estaría evaluando algunas opciones para el atacante. Ofertas no faltan por el experimentado goleador sudamericano.