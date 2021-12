PAPÁ NOEL ¡AÚN TIENE REGALOS PARA EL AÑO NUEVO!

Por Willy Marcellini Ramírez

EN ESTAS FIESTAS RECUERDA TAMBIÉN QUE NUNCA ES DEMASIADO TARDE PARA UNA NUEVA META O UN NUEVO SUEÑO.

En el artículo anterior hablamos de los gastos de navidad y año nuevo, que a veces nuestras emociones nos ganan y se toman malas decisiones y después viene la preocupación, con consecuencias que pueden terminar siendo negativas para nuestras finanzas. También hablamos de cómo prepararnos para estas fiestas y no terminar sin dinero. Hablamos de 8 recomendaciones, describimos tres:

1.- NO IGNORES EL CONTEXTO ACTUAL.

2.- NO IGNORES TU CIRCUNSTANCIA ACTUAL.

ASEGÚRATE QUE LAS BASES ESTÉN FIRMES.

Ahora continuamos con los cinco restantes.

4.- SÉ REALISTA, NO PEQUES DE APARIENCIAS.

Esta pandemia del Covid-19 ha traído estragos en las familias, tanto pérdidas de familiares como económicas, los ingresos se vieron reducidos, los ahorros consumidos, muchas familias se quedaron sin capital; por tanto, si no sobra dinero para las fiestas, avisa a la familia, ellos te entenderán. Diles: ¡señores, en estas fiestas no hay presupuesto para los regalos, lo siento, lo que puedo regalar es cariño, tiempo y conocimiento! Y estos también pueden terminar siendo los mejores regalos. Experiencias, amor y tiempo de calidad con nuestros seres queridos, que quizás por la agitación del trabajo no se les da a nuestras familias. Lo más triste sería vivir en las apariencias y en una burbuja que cuando estalle nos deje mal parados.

5.- DEFINE UN LÍMITE Y CÚMPLELO. Digamos que hay dinero para regalar y comprar. Eso significa que tienes que determinar cuánto y cómo será gastado, y siempre respetar lo que hayas acordado. ¿eso qué significa? hacer una lista en función al monto que tienes dispuesto a gastar. Recuerda esto: la lista de gastos se adapta al presupuesto y no al revés. Debes establecer cuánto puedes regalar, gastar y mantente en el presupuesto establecido, sin que te estés lamentando en enero. Para la decoración de tu hogar podrías comprar cosas o artículos que perduren y que no tengas que comprar el año que viene. En ocasiones puede sonar fatal, pero si es tu realidad no vivas de apariencias. Si es que te falta, procura no comprar con tarjeta o con deuda; no vale la pena. Busca nuevas formas de generar ingresos, paga en efectivo, y si definitivamente usas tarjeta de crédito, asegúrate de pagar el total dentro del periodo de gracia.

6.- ALERTA CON LAS PROMOCIONES DE OFERTAS Y PROMOCIONES. Probablemente en algún momento te ha ocurrido lo que te voy a contar. Una persona necesitaba una prenda deportiva ¿Presupuesto? US$50. Los consigue en 39.90 dólares… pero dices ¡está barato! Y terminas comprando tres pares y gastando 119.70 dólares y los pagas con tu tarjeta de crédito. ¿Qué pasó? Decidiste comprarlo porque estaba muy especial, un lindo diseño, había de colores y porque tenía cupones de descuento. Recuerda que si el cupón, el descuento u la oferta te ayuda a gastar menos, es un negocio. O compras y luego lo vendes por un mayor precio, también es un buen negocio. Pero si con el cupón o descuento u oferta terminas gastando más entonces no es un buen negocio.

7.- REGALA AHORRO – INVERSIÓN. Piensa en regalarte ahorro, no tan sólo para ti, también para tu familia, tus hijos y allegados. Si tienes hijos menores, abre con ellos una cuenta en el banco y pide que el dinero que piensan regalarles lo pongan en la cuenta. Es una gran forma de inclusión o alfabetización financiera a edad temprana. Y qué tal si les regalan alguna forma de inversión o monedas de algún metal valioso. Algún bien que se apreciará en el futuro. Por tanto, es básico saber primero, lo que realmente necesita tu hijo, y segundo, vas creando una cultura de generar crecimiento y control en la gratificación inmediata. Y eso es una tremenda inversión en el futuro, es crear valor.

8.- REGALA TIEMPO. Una llamada, una conversación, tal vez una visita (con los cuidados necesarios en tiempos de pandemia), … También puedes mirar en tu casa, cuántas cosas buenas tienes que no usas, ¿por qué no darlo a personas que le puede dar más uso? Todo lo dicho empodera, hace fuerte a un individuo o grupo social, tanto al que recibe como al que lo da, recuerda el dicho “es mejor dar que recibir”, y hay múltiples formas de dar. Y también recuerda que estos tiempos son también de recordar, de agradecer lo que somos y lo que tenemos. Querido lector, escribir estas líneas también es una forma de agradecimiento a lo que la vida me dio, de compartir lo aprendido y de aprender al hacer, y me reconforta el que te des un tiempo de leerlo.

No importa como quieras disfrutar esta temporada de fiestas, de navidad y año nuevo, que nadie nos quite la libertad de elegir, de decidir, de cuestionar. La elección la tienes tú, rodéate de gente valiosa y escucha sus consejos, pero recuerda que después de diciembre viene enero, y no suceda que por malas decisiones termines recibiendo una alta factura, una carta de cobranza, y más dolores de cabeza… muy por el contrario, te queden más regalos para el nuevo año.

El tiempo de educarse es hoy. Saludos cordiales.