Trabajadores educativos rechazan Resolución 326

Los educadores y trabajadores del sector acataron el paro de 24 horas en Huánuco. Rechazan la publicación de la Resolución 326 del Minedu, por derogación de la Ley de Educación y la Reforma Magisterial.

Más de 11 provincias están en la ciudad de Huánuco apoyando el paro contra las resoluciones. Así lo dio a conocer José Lavado Ortiz, secretario provincial de Suter, de la provincia Dos de Mayo.

“Estamos en una jornada de lucha nacional. Es un paro de 24 horas convocado por la Federación de Trabajadores de la Educación en Perú. Mientras esta pandemia azota al país, el gobierno está sacando resoluciones”, dijo el secretario provincial.

Lavado indicó que la Resolución 326 se creó con el fin de privatizar la educación de los peruanos. “Prácticamente van a privatizar la educación y estamos en contra de eso; este caso va a hacer mucho daño porque hay familias que no tienen los medios”.

Solicitó al gobierno que cumpla con la primera plataforma de lucha sobre el incremento al sector educativo del PIB.

“En la Constitución se dice que sea 6 % del PIB, y no se está dando conforme dice la ley. Solo el 3.5 es lo que están entregando a la educación peruana, la diferencia está en la corrupción”, agregó. Finalmente, señaló que más del 80 % de los estudiantes no tienen internet. Con respecto a la modalidad “Aprendo en casa” producto de la pandemia, indicó que no están aprendiendo realmente. “Los están pasando por agua caliente”, señaló.

Lea también:

Paros convocados por gremios de maestros son ilegales