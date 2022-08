Partidos de etapa nacional se jugarán en estadio Heraclio Tapia

La Copa Perú volverá a Huánuco, en la etapa nacional, donde serán locales los equipos que se clasificaron para representar a nuestro departamento.

Debido a que la Federación Peruana de Fútbol ha puesto condiciones muy exigentes que deben cumplir los escenarios donde juegan los equipos clasificados y en el caso de Ambo y de Ripán, ninguno reúne esas condiciones.

Los requisitos mínimos son que el estadio debe tener una capacidad no menor de 4 mil espectadores e instalaciones que presten seguridad y garantía como alambrado perimétrico.

Asimismo, camarines para los equipos y para los árbitros, cabinas para la prensa, tribuna para autoridades, enfermería, servicios higiénicos, agua y desagüe, energía eléctrica y otras.

El estadio municipal de Ambo apenas tiene gradería para mil personas, solo tiene dos camarines muy estrechos, el camarín para los árbitros es una sola habitación muy pequeña, la distancia entre el campo y la gradería es muy reducida, etc.

En cuanto al estadio olímpico de Ripán, el propio presidente del Verdecocha reconoció que su campo no es de dimensiones reglamentarias, no tiene camerinos, no tiene servicios higiénicos y no tiene otras instalaciones.

Se sabe que la Liga Departamental de Huánuco ha sido advertida de estas irregularidades por haber permitido que en años anteriores jueguen en estas condiciones partidos de la etapa nacional y por eso ha dispuesto que Huánuco sea sede este año.