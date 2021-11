En conferencia de prensa desarrollada en el gobierno regional de Pasco (Gorepa), el abogado Gino Barrios Falcón, gerente general de dicha institución. Señaló que solicitaron a la televisora nacional Latina Televisión que les brinden el mismo espacio que utilizaron para emitir un informe sin sustento, que fue difundido en el programa Punto Final.

Gino Barrios dijo que fueron puras acusaciones sin ningún sustento las que hizo el periodista y los entrevistados durante el informe emitido el domingo último, donde se señala que el gobierno regional de Pasco estaría plagado de corrupción.

Uno de los acusadores del reportaje difundido en Frecuencia Latina fue el abogado Ciro Carranza, quien presentó varias denuncias ante el Ministerio Público en contra del gobierno regional de Pasco. Al respecto, Gino Barrios dijo que su actitud se debe a su frustración, resentimiento y fracaso profesional: “Quiere amedrentar a las autoridades del Ministerio Público sin acreditar documentalmente sus acusaciones, todo lo que hace es por resentimiento, no podemos hablar con el hígado, por no haber alcanzado nuestras metas personales y profesionales, ¿Cuáles son los documentos de convicción para su acusación? Ninguno, no conoce las definiciones de lo que significan los elementos de convicción para una denuncia por corrupción de funcionarios” dijo muy molesto el funcionario regional.

Recordó además, que Carranza de la Rosa fue el impulsor de la revocatoria en contra del gobernador regional, y no lo logró; que presentó una denuncia en contra de la designación de una directora del hospital Daniel Alcides Carrión. Su ignorancia no le permitió saber que dicha profesional estaba certificada por la Autoridad Nacional del Servicio Civil SERVIR. Que puede designar gerentes en cualquier institución gubernamental. “Carranza de la Rosa siempre denuncia sin fundamentos y todas sus denuncias terminan en nada. No tiene motivación ni sustento, es una extrañeza que siendo abogado él. No pueda fundamentar con probidad y capacidad intelectual, lo que denuncia”.

Aclaró que los funcionarios públicos están expuestos a denuncias. Pero es el Ministerio Público la entidad que evalúa, y si encuentra pruebas suficientes acusa ante el Poder Judicial. “Estamos tranquilos, porque las denuncias que se especulan son realizadas por gente interesada y con mucho resentimiento” señaló.

Finalmente, Gino Barrios dijo que el gobernador de Pasco, Ubaldo Polinar. Ha solicitado a Contraloría General de la República, la auditoría a siete de las obras más importantes que ejecuta el gobierno regional. Que son los hospitales de Pasco, Yanahuanca, Villa Rica, Oxapampa, las carreteras Pasco Yanahuanca, Rumiallana – Salcachupán; Así como el sistema de agua para Pasco.