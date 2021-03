Patricio Rubio: “Merecíamos el descenso”

El exdelantero de Alianza Lima, Patricio Rubio, habló sobre la mala campaña en la Liga 1 2020.

Uno de los jugadores que llegó como promesa a Alianza Lima en la temporada pasada, fue Patricio Rubio. El delantero chileno aportó con goles en la temporada más complicada para los ‘victorianos’, en la que descendieron a la Liga 2 deportivamente tras perder por 2 a 0 ante Sport Huancayo en el último partido.

“Yo siento que descendimos mal, lo merecíamos, el equipo no estaba. Había muchos jugadores que no querían, que se tiraron para atrás”, indicó Rubio en diálogo con el podcast Catedral Hispana.

“Yo, por lo menos, me quedo tranquilo y la gente me lo hace saber, hasta hoy me hablan, me dicen que ojalá vuelva algún día, me dan las gracias porque saben que di lo mejor para poder lograr que no descendieramos”, expresó Rubio en referencia a su desempeño durante la temporada 2020.

Patricio Rubio llegó a Alianza Lima en julio de 2020 a pedido del entonces técnico Mario Salas y firmó contrato por dos temporadas; sin embargo, tras el descenso, se pusieron de acuerdo para resolver el vínculo contractual y volvió a vestir la casaquilla de Unión Española.