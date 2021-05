Pedro Castillo indica que harán “aclaración” sobre audio de Bermejo

Luego de que se difundiera un audio en el que Guillermo Bermejo, congresista electo de Perú Libre señalara que de llegar al poder “no lo van a dejar”, el candidato a la presidencia del mismo partido, Pedro Castillo, indicó que se pronunciará sobre lo dicho.

“Vamos a estar atendiendo unas comisiones y en la tarde vamos a hacer esa aclaración”, manifestó a la prensa este martes 18 de mayo desde la Casa del Maestro.

Previo a esto, el postulante al más alto cargo del Ejecutivo había enviado un mensaje en su red social en donde rechaza los “discursos autoritarios” y reafirma su compromiso con la democracia en un eventual gobierno.

“No acepto discursos autoritarios. Mi Gobierno no será de individuos, sino del pueblo en su conjunto y con respeto absoluto a reglas democráticas y a sus instituciones. Por ello es que hemos firmado hoy la ‘Proclama Ciudadana, juramento por la democracia’. #PalabraDeMaestro”, escribió.

En un audio difundido por Willax se oye al congresista electo Guillermo Bermejo afirmar que si asumen el poder no lo van a dejar, para dar inicio a un “proceso revolucionario” en el país.

“No podemos estar en los mismos caminos que Nuevo Perú. Nosotros lo dijimos con claridad: somos socialistas y nuestro camino de nueva Constitución es un primer paso. Y si tomamos el poder, no lo vamos a dejar. Con todo el respeto que se merecen ustedes y sus pelotu*** democráticas, nuestra idea es quedarnos para instaurar un proceso revolucionario en el Perú”.

Bermejo afirma que audio está descontextualizado

A su turno, el virtual parlamentario explicó que la escucha difundida resultó descontextualizada y se ha editado el audio “para romper la unidad de la izquierda y hacer creer que hay un plan dictatorial”.

“El audio es de hace casi un año, cuando se frustró la unidad y Pedro Castillo Terrones no era aún nuestro candidato. Nuestra agenda no era la caviar, en eso me reafirmo. Y eso de llegar para quedarnos tiene que ver con la sucesión en alternancia presidencial que nuestras leyes permiten y que cualquier partido que tenga un plan serio para la grave situación del país debe tener”, indicó en su cuenta de Facebook.

