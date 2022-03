Pedro Castillo irá al Congreso a evitar su vacancia

El presidente Pedro Castillo aseguró que el lunes 28 de marzo asistirá al pleno del Congreso a defenderse de la vacancia presidencial. “Estaremos en el Congreso para ir a responder de lo que se quiere hacer creer del Gobierno”, anunció ayer en Puno.

Sin embargo, el mandatario aprovechó para atacar a la prensa e incluso se mostró preocupado por posibles revelaciones que puedan salir a la luz este fin de semana en los programas dominicales.

“A partir de mañana hay una campaña demoledora contra el Gobierno. Sacando hasta el fin de semana unos mensajes y algunos montajes de algunos audios, algunos videos, para que esta prensa, que tiene un objetivo, haga creer. Y estoy seguro de que el Congreso no va a caer en eso. Hay congresistas inmensamente responsables, hay congresistas que sí entienden la necesidad de este pueblo, y no van a caer en este tipo de chantajes, y no van a caer en este círculo mediático”, increpó Castillo a los medios.

El presidente, además, denunció que un sector empresarial buscará culparlo del alza de precios de productos de primera necesidad. “Algunos empresarios que no andan en este país (estarán) diciendo que por culpa de Pedro Castillo se ha elevado el precio del pan y del pollo, generando una crisis para que este lunes haya una razón en el Congreso para ver de qué manera lo vacan al presidente”, protestó ofuscado.