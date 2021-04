Pedro Castillo: no somos comunistas ni chavistas ni terroristas

Pedro Castillo, candidato presidencial por Perú Libre, sostuvo hoy que no es comunista ni chavista ni terrorista, sino un trabajador como cualquier peruano.

Desde Máncora, en la región Piura, dijo haber sostenido una reciente reunión con el excandidato de Avanza País, Hernando de Soto, aclarando esos puntos.

“Ha emitido un comunicado diciendo no al comunismo. Acabamos de sentarnos y le hemos aclarado que no somos comunistas, no somos chavistas, no somos terroristas. Somos trabajadores como cualquiera de ustedes, nos hemos encontrado en las calles y en ese marco pedirles tranquilidad”, dijo.

Asimismo, saludó a los empresarios que se han puesto de su lado, al coincidir en que habrá un gobierno con estabilidad jurídica y una convocatoria abierta al empresariado.

Revolución educativa

Previamente, en su recorrido en Piura, dijo que en un eventual gobierno suyo permitirá el acceso libre y gratuito a las universidades, y ratificó su propuesta de incrementar a 10% el presupuesto público para la educación.

Según indicó, trabajará para “hacer una gran revolución educativa, sin barreras, pero con los maestros”.

“Basta de lucrar con la educación, será un derecho constitucional y me ratifico en asignarle el 10% del presupuesto PBI al sector educativo para que nuestros hijos tengan acceso libre a las universidades”, señaló.

En otro momento, el candidato aseguró que respetará la autonomía del Banco Central de Reserva, así como la independencia de los poderes del Estado.

Tras invocar a la unidad y a la tranquilidad que el país necesita, reiteró su pedido para dejar de lado las estigmatizaciones.

“No nos vengan a culpar de que ya subió el dólar porque voy a ser gobernante. No nos vengan a decir con otros cuentos que el Perú está en buenas manos”, manifestó.

Asimismo, saludó a los partidos que han decidido respaldarlo. “Han tomado la decisión más correcta, la de no obedecer al miedo, se acabaron los temores”, enfatizó.

Además, reiteró que trabajará junto a los empresarios para modernizar el país. “Hago un llamado a la más amplia confianza a la empresa privada nacional, a la micro y pequeña empresa para trabajar y gestar la industrialización del Perú juntos”, agregó Castillo.

