Pedro Castillo rompió silencio y dio una tibia entrevista a TVPerú

Luego de haber estado más de cien días incomunicado con la prensa, ayer, el presidente Pedro Castillo decidió conceder una entrevista. Pero no lo hizo a un medio independiente, sino con un periodista del canal del Estado, TvPerú.

El mandatario utilizó los minutos en televisión para deslindar los cuestionamientos en su contra sobre los diversos casos de corrupción en su gobierno y direccionamiento de obras en el Ministerio de Transporte.

No obstante, la entrevista a TvPerú Noticias fue criticada, ya que el conductor de la entrevista fue complaciente con Castillo y lo dejó hablar a sus anchas.

“Debo dejar claro que jamás he trasladado el despacho presidencial a Sarratea. Teniendo tremenda responsabilidad, no puedo tratar temas de Estado fuera de Palacio. Saludo a la familia que nos ha albergado, pero no hubo una mínima intención de tocar temas a puerta cerrada”, dijo el mandatario en una trasmisión en vivo.

A una semana de la fuga de uno de sus exministros y clave en la investigación de la Fiscalía de la Nación, Juan Silva, el presidente fue cuestionado por las visitas de Karelim López a la vivienda de Breña. Pese a esto, Castillo negó haberse juntado con la empresaria.

“Nunca me he reunido. Jamás la esperé. En el marco de estas investigaciones van a salir muchas imágenes, pero jamás me van a encontrar datos concretos como se viene haciendo creer al país”, rebatió el presidente.

El Jefe de Estado aceptó haber recibido la visita de familiares, colegas y otras personas cuyos nombres no especificó, alegando que “no era el dueño de la casa”. Asimismo, indicó que no llevó el despacho presidencial a Sarratea.

Incluso afirmó que la famosa casa de Sarratea es la de “un familiar que lo acogió durante la campaña”.

“No, no he vuelto a conversar (con mis sobrinos Fray Vásquez y Gian Marco Castillo). Yo estoy enfocado, estoy dedicado a responder al país con lo que nos ha correspondido. Este es un gobierno donde en este momento tenemos una responsabilidad con una pandemia, así como la crisis de corrupción y los problemas de desigualdad que tiene el país”, manifestó.

El presidente de la República, Pedro Castillo, se pronunció sobre los audios donde se escucha al empresario Zamir Villaverde coordinar un supuesto pago de US$ 100 000 al exministro de Transportes, Juan Silva, con el fin de adjudicar la construcción del Puente Tarata III a la empresa española Tableros y Puentes (Tapusa), en la región San Martín, por S/ 232,5 millones.

“Desconozco y lo rechazo. Entiendo que, en el marco de las investigaciones, personas que tienen que rendirle cuenta a la justicia y en su desesperación se atribuyen ser colaboradores eficaces o seudo colaboradores eficaces. En esa desesperación por llegar adonde debe llegar se someten a hacer ciertas algunas supuestas declaraciones”, expresó durante una entrevista en TvPerú.

El presidente de la República, Pedro Castillo, se refirió a la filtración de los audios de la titular de la Mesa Directiva, María del Carmen Alva. Al respecto, indicó que se debe dejar la fricción que existe entre el Ejecutivo y el Congreso.

“Yo creo que debemos dejar ese espacio de confrontación. Si bien es cierto hay una agenda, yo creo que la fricción que se ha venido dando entre el Ejecutivo y Legislativo debemos pararla“, manifestó en diálogo con TvPerú Noticias.

Tras finalizar la entrevista amistosa, el mandatario evitó responder a las preguntas de los periodistas que lo esperaban afuera del canal de televisión y dejó en el lugar al titular de la cartera de Cultura, Alejandro Salas.