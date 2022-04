Pedro Castillo vendría buscando reemplazo para premier Aníbal Torres

Los medios de comunicación de Lima informaron que Aníbal Torres habría pedido su renuncia al presidente Pedro Castillo la semana pasada, sin embargo, el mandatario no quiso aceptarla, ya que no tendría una persona idónea que ocupe su lugar. No obstante, trascendió que Castillo y sus asesores se encontrarían buscando reemplazado.

Asimismo, se supo que el sucesor del primer ministro, Aníbal Torres, no sería cuota de Vladimir Cerrón, pero tampoco de la izquierda progresista. También no se descarta que el Gobierno designe a una persona de centro progresista que sea simpático para el Congreso.

Esto es algo que en los últimos días los titulares de las diferentes carteras no han querido confirmar, pero Torres ya estaría enterado de las intenciones del jefe de Estado, por lo cual habría pedido su renuncia la semana pasada, pero Castillo no la aceptó.

Para esta difícil búsqueda del sucesor de Torres, el mandatario ya tenía algunos candidatos: Alejandro Salas (ministro de Cultura), Betssy Chávez (ministra de Trabajo) o Felix Chero (ministro de Justicia).

Sin embargo, estas opciones fueron disparándose a los pies en los últimos días, pues, en el caso de Salas, no supo cómo enfrentar el derrumbe de Kuélap, en Chachapoyas.

Chávez, a su vez, autorizó la huelga de controladores aéreos, que generó incomodidades y retraso en el vuelo de cientos de viajeros. Y, en cuanto a Chero, él estuvo de acuerdo con el cuestionado toque de queda del 5 de abril, pese a recibir múltiples críticas.

Por ello, Castillo Terrones ha puesto su mirada en otros cuadros que serían de centro, acorde con fuentes de este medio. Sin embargo, teniendo en cuenta el desenvolvimiento inesperado del presidente, esto también podría resultar distinto.