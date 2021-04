Pedro Castillo: “Voy a defender a la nación de los que no tienen pan, educación, salud”

Pedro Castillo, aspirante al sillón presidencial por Perú Libre, durante el día realizó sus actividades diarias y dejo a un lado los actos proselitistas, mientras se prepara para su próxima gira nacional en busca del voto.

Rechazó nuevamente las aseveraciones que para el hacen algunos medios de comunicación con cobertura nacional, donde lo vinculan al terrorismo.

“Es porque hay una total indiferencia del Estado. Yo tengo una familia. Cómo crees que se va a su cama una hija, una esposa, padres, cuando te tildan de terrorista si no eres”, indicó.

Indicó que el quiere ordenar el país, “salvar al país. Me indigna porque parece que hubiera una nación dentro de otra. Yo voy a defender a la nación de los que no tienen pan, educación, salud, de los que no son corruptos”, subrayó.

Se preguntó que por qué creen que han ido tantos “compatriotas” fuera del país, “por qué creen que hay tantos miles de compatriotas analfabetos, por qué creen que hay tantas víctimas de la pandemia. Nosotros estamos categorizados como personas de tercera, de cuarta clase”, dijo.

Asimismo, envió un mensaje a las personas millonarias del Perú, “tienes al otro lado personas millonarias que tienen mansiones, se han hecho dueño de todos, hasta de la dignidad de la población. Eso tiene que acabar y nadie está amenazando a nadie, solamente dar a césar lo que es del césar”, aseveró.

“No entiendo que haya ministros, magistrados comiendo de todo y sales a la calle y ves a un mendigo tirado, gente que pide dinero para comprarse un tacho de agua”, puntualizó el candidato.