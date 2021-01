Pelo D’Ambrosio: Si no canto, puedo dar gritos de auxilio por Huánuco

Pelo D’Ambrosio, conocido cantautor y arreglista nacional, habló sobre la difícil situación sanitaria que atraviesa su natal Huánuco en medio de la pandemia del coronavirus. A través del programa Reporte semanal, el artista solicitó ayuda a las autoridades y pidió medidas sanitarias más estrictas para esa zona del país.

“Por favor, el pronunciamiento del Gobierno tiene que ser ya. Desde el Gobierno de Vizcarra, nunca se ha nombrado a Huánuco en ninguna reunión (…) El problema que tiene Huánuco es grande, es alto, es gigante, no es normal que está pasando en todos los departamentos (…) Estamos a ocho horas de Lima, por favor queremos ser atendidos”, pidió el músico.

La voz detrás de la canción “Lejos de ti” también retrató el colapso del Hospital Hermilio Valdizán. “Los médicos llamaron a los familiares (de los pacientes internados) a decirles que consigan su oxígeno porque a las 8.00 p. m. se acababa el oxígeno de todo el hospital. Entonces, hay videos que me ha enviado la gente que tiene parientes en estado grave, (y que están) comprando sus balones”, narró.

Pelo D’Ambrosio solicitó medidas más drásticas a las autoridades del departamento, para evitar más contagios de COVID-19. “Pido que se pongan de acuerdo lo más pronto, que esto no puede ser algo que podemos dejar para la otra semana, la decisión es ahora. Entran a cuarentena o no entran”, aseveró.

Por último, Pelo D’Ambrosio aseguró que no está influenciado por ningún movimiento ni partido político. “Yo soy artista, mi trabajo se lleva a cabo en el escenario, pero los días que no canto, puedo dar gritos de auxilio para mi tierra (…) Todo lo hago a título personal y en respuesta a lo que en redes sociales el pueblo de Huánuco me pide”, precisó.

