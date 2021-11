La semana pasada se presentó en Huánuco la reedición del libro Permanencia de Adalberto Varallanos, intelectual huanuqueño, a quien se le considera como el introductor de la prosa surrealista en el Perú y una de las figuras más importantes dentro de la literatura Vanguardista. Esta reedición se hizo posible gracias a la editorial Condòrpasa que dirige el joven escritor Frank Mamani, hoy conversaremos sobre este importante libro que se reedita 53 años después de su primera aparición a 38 años de la muerte de su autor.

¿Quién fue Adalberto Varallanos?

Consideramos que es la figura más importante de la literatura huanuqueña y quizá también de la literatura peruana, Adalberto Varallanos pese a su corta edad (26 años) ha incursionado de manera notable con cuentos muy bien trabajados y poemas de gran factura, es por ello que el crítico Ricardo Gonzales Vigil lo considera como uno de los iniciadores en el Perú en el uso del monólogo interior y el flujo de conciencia. Esto lo podemos evidenciar en relatos “La muerte a los 21 años” y en “Chaulán no hay sagrado”, dos cuentos sumamente notables que son dignos de estar en cualquier antología de literatura vanguardista en el Perú.

Es necesario mencionar que el primer cuento ha sido traducido y publicado en aquel entonces en la revista Transition editado por Jame Joyce. Entonces la figura de Adalberto Varallanos no solo ha calado en Huánuco, si no a nivel nacional, es por ello que muchos amigos han sentido con pena la muerte de este intelectual, Xavier Abril, Mariátegui, etc.

A pesar de su corta edad, Adalberto revolucionó la narrativa en su época

Si, Alexis Iparraguirre menciona que Adalberto era un lector asiduo de lo que se producía en Europa, fue uno de los que conocía en primera instancia a autores como James Joyce, Marcel Proust, Rainer María Rilke, Paul Valéry y André Gide. No quería quedarse con la narrativa que se hacía en el Perú, él ha innovado y esa innovación la encontramos claramente en sus cuentos, “La muerte a los 21 años” por ejemplo, es un cuento escrito en tercera y en primera persona, una conversación entre el Adalberto de edad y uno más joven. Otra técnica revolucionaria que ha usado, como lo resalta el crítico Miguel Bances, es en el cuento “En Chaulán no hay sagrados”, no es un relato lineal y está contado digamos de manera cinematográfica, es por eso que su cuento entre paréntesis lleva el título de film indio.

¿Qué características tiene la obra de Varallanos?

En realidad, hay bastantes fortalezas y cualidades en la obra. Ya hemos tocado la parte narrativa, enfoquémonos en la parte ensayística y crítica.

Por ese lado él, ha tenido una mirada bastante aguda y perspicaz sobre Huánuco y sobre la literatura en particular. Adalberto no solamente fue creador, si no que ha sido un estudioso de la teoría y crítica literaria por lo que más adelante planteó su teoría “neo crítica”. Lamentablemente no tenemos el acceso a ese material, se podría decir que se ha perdido y junto con él también se ha perdido la “Antología de la poesía y la narrativa peruana”.

Entonces consideramos que a su corta edad ha hecho un trabajo infatigable, ha sido uno de los principales propulsores de que se escriba una historia de Huánuco. Años más tarde José Varallanos hace un monumental trabajo con la “Historia de Huánuco”. Fue amigo de poetas peruanos de renombre como Carlos Oquendo de Amat, Jorge Basadre con quien fundaron la revista vanguardista Jarana.

¿Cuándo aparece “Permanencia” por primera vez?

Es un libro que surge por la preocupación de José Varallanos, aparece en 1968. Lo que José ha hecho es juntar prácticamente toda la colección que ha hecho Adalberto durante su vida. Encontramos desde sus cuentos, poemas, reflexiones, y artículos que fue publicando.

En realidad, si el libro no se hubiese publicado en 1968, hoy en día conoceríamos unos cuentos y algunos poemas sueltos. El trabajo exhaustivo que ha tenido José por editarlo ha sido necesario para que hoy conozcamos la figura de Adalberto Varallanos. Hemos sacado una nueva edición que contiene todos los textos que han sido publicados en la edición del 68, desde los cuentos hasta los artículos ensayísticos.

Reflexiones finales

Cuando leí por primera vez Permanencia me quedé impactado, porque no consideraba que en inicios del siglo XX se hubiera propuesto una narrativa tan interesante como lo hizo Adalberto. Cuando he investigado más he podido observar que críticos de la talla de Ricardo Gonzales Vigil, revaloraban y lo ponían en un sitial bastante envidiable. Cabe mencionar que Adalberto Varallanos incluso se anticipa a las vanguardias propuestas por el grupo Orkopata en Puno.

Con esta segunda publicación, Ediciones Condòrpasa nos presenta su colección “Catarsis huanuqueña”, cuyo primer libro publicado fue “Oda a Huánuco” de Ronald Mondragón. Pueden adquirir Permanencia desde el lunes 8 de noviembre en la librería Kotosh de Huánuco a 35 soles.

Por: Iraldia Loyola