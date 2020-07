Perú: 5000 escuelas cerrarán en 2021 por impacto de crisis sanitaria

Cerca de 5000 escuelas privadas en Perú cerrarán sus operaciones para el año 2021 a causa de la crisis del nuevo coronavirus, causante de la enfermedad COVID-19, indicó la Asociación de Colegios Privados (ACP) de ese país.

“Hasta el momento 2000 colegios (escuelas) privados ya cerraron sus puertas y lo más probable es que el próximo año no las vuelvan a abrir. A ellos se suman 3.000 colegios más que cerrarán a fin de año y que no lo han hecho ahora mismo porque la ley dice que solo pueden cerrar si se quedan sin alumnos. De esta manera son 5.000 los colegios que ya no abrirían sus puertas en 2021”, dijo Edgar Palomino, coordinador de la ACP, al diario local Gestión.

Según datos del Ministerio de Educación, en Perú existen 13 580 escuelas privadas, las cuales están cerradas con algunas dictando clases de manera virtual.

El representante de la educación privada estimó que el cierre de los 5000 centros afectará a cerca de 250 000 estudiantes, cuyas actuales escuelas tendrán que retirarse del mercado.

A la fecha, Perú registra 17 654 muertes por la enfermedad respiratoria y 371 096 infectados. (Sputnik)