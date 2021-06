Perú enfrenta mañana a las 4:00 p. m., a Venezuela con la obligación de ganar para asegurar su pase a los cuartos de final de la Copa América.

Luego del empate ante Ecuador en Goiania, la Selección Peruana cerrará su participación en la fase de grupos de la Copa América Brasil 2021 enfrentando a Venezuela, elenco que llegará al cotejo tras descansar en la cuarta jornada del grupo B.

El partido entre peruanos y venezolanos será transmitido por América TV y DirecTV Sports desde el estadio Nacional Mané Garrincha.

Los dirigidos por el ‘Tigre’ Ricardo Gareca registran cuatro unidades en el torneo después de caer con Brasil (4-0), vencer a Colombia (2-1) y la igualdad con Ecuador (2-2).

En total han sido ocho las oportunidades en la que la Bicolor y la Vinotinto se han cruzado en el torneo continental, con una marcada superioridad del combinado patrio sobre el llanero. Los nuestros han ganado en 5 oportunidades, cediendo dos empates y sufriendo apenas una derrota.

La última vez que se enfrentaron en Copa América fue también en Brasil, hace dos años y por la fase de grupos. En aquella ocasión el marcador no se movió y terminaron repartiendo puntos con un empate a cero.

Para seguir en carrera por el torneo continental, a Perú le basta sumar un punto, o en caso de una derrota le alcanzará que Ecuador no le gane a Brasil.

De acuerdo al reglamento, en los cuartos de final los encuentros serán cruzados. El primero de cada grupo chocará ante el cuarto de la otra zona (1A vs. 4B y 1B vs. 4A). Lo mismo ocurre con el segundo y tercer puesto: 2A vs. 3B y 2B vs. 3A.

