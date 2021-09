Perú: Entusiasmo de jóvenes en colas por la vacuna contra la COVID-19

Durante las largas colas que se ven en algunos centros de vacunación contra la COVID-19 en varias regionales, los jóvenes menores a 30 años con entusiasmo han disfrutado de algunos actos de entretenimiento que desplegaron las autoridades.

Los más jóvenes se mostraron con más entusiasmo y publicaron cientos de fotos en las redes sociales. “Al fin me tocó, yo era la única de la familia que no estaba vacunada. Por un momento pensé que me tocaría este año”, dijo la joven Inés Céspedes (27), en la cola del Parque de la Exposición.

El proceso de vacunación se vivió como una fiesta en algunos vacunatorios, como el ubicado en Plaza Norte, en Independencia (Lima). Las enfermeras hicieron bailar al ritmo de caporales a los ciudadanos que llegaron a poner el hombro.

El Ministerio de Salud (Minsa) informó que el octavo Vacunatón, denominado también Vacunafest, estará habilitado hasta las 19:00 horas de hoy domingo, y seguirá atendiendo a los ciudadanos peruanos y extranjeros de 27 años en adelante.

Asimismo, están programadas las personas con comorbilidades priorizadas (como diabetes tipo 2 y 3 y personas con obesidad nivel 3). Mujeres gestantes, y los rezagados de otras jornadas de inmunización.

Con información del Correo.