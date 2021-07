Perú liderará el crecimiento económico de la región en próximos años

Waldo Mendoza, ministro de Economía y Finanzas, señaló hoy que el Perú liderará el crecimiento económico en América Latina durante los próximos años, luego de la rápida recuperación del producto bruto interno (PBI) tras los efectos iniciales de la pandemia de la COVID-19.

“Esperamos para los próximos años un Perú liderando el crecimiento económico. Debemos decir también que esta recuperación peruana es de las más rápidas en América Latina”, destacó.

“La recuperación de esta tremenda crisis viene relativamente rápida, luego de una caída de 30% en el segundo trimestre del 2020, el PBI ya está creciendo en el 2021, pues en el primer trimestre de este año ha crecido 3.8% comparándonos con el 2020”, añadió.

Durante el foro virtual “Economía peruana: la agenda pendiente tras el bicentenario”, Waldo Mendoza planteó la siguiente interrogante: ¿cuál es la razón de esta recuperación rápida y vigorosa?

“Sucede que, en tiempos normales, cuando la economía cae y entra en crisis, los bancos no prestan, con lo cual el ritmo de crecimiento del crédito bancario desciende. En el Perú no ha pasado eso, porque lejos de reducirse, el crédito a las empresas, por parte de los bancos ha crecido”, afirmó.

“Durante el año 2019, un año normal, el ritmo de crecimiento del crédito era como de 6%. En el 2020, año de la covid, ese ritmo de crecimiento se multiplica por cuatro, llegando de 20% a 25%”, agregó.

El ministro sostuvo que las empresas no dejaron de recibir crédito, lo que sirvió para apoyarlas, mantenerlas vivas e impedir que quiebren.

“Evidentemente, algunas empresas de sectores como hotelería y restaurantes han quebrado porque la crisis les vino dramáticamente, pero el grueso de las empresas ha sobrevivido”, dijo.

Programas de crédito

Waldo Mendoza recordó que el Banco Central de Reserva (BCR) y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) pusieron en marcha la política crediticia más potente de la historia peruana, esencialmente a través de los programas de Reactiva, FAE-Mype, FAE-Turismo, FAE-Agro.

“La idea es que los bancos reciben un montón de recursos, a una tasa de interés de las más bajas en la historia. Los bancos, aun teniendo un montón de recursos, no deberían prestar a empresas que están en problemas, y ahí es donde entra la garantía estatal. Si las empresas tienen problemas y por algún motivo no les paga, me lo cobran a mí, ese es el secreto”, dijo.

“Es una política crediticia con aval estatal que tiene un costo futuro, pero eso explica ese crecimiento notable del crédito bancario. Ningún país, como el Perú ha sido tan osado para que las empresas reciban masivamente crédito barato y abundante”, añadió.

El ministro comentó que hay países, como Brasil y Argentina, cuyos ritmos de crecimiento del crédito han sido negativos.

“Esa es una gran explicación de por qué una política inteligente puede permitir una recuperación rápida de una economía. Quedará como lección para el Perú de cómo hacer buenas políticas macroeconómicas y lograr una rápida recuperación”, manifestó.

“La gestión anterior diseñó esas políticas, la gestión del gobierno de emergencia y transición consolidó esas políticas, generamos nuevos instrumentos para prestar, reprogramamos créditos, de tal manera que en este año también el crecimiento del crédito seguirá liderando en la región, y la recuperación económica en consecuencia seguirá siendo la más rápida”, agregó.

