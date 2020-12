Perú tendría 2 millones de contagios por COVID-19

Según el portal Open-Covid, el Perú tendría cerca de 2 millones de contagios por COVID-19, pese que el Ministerio de Salud (Minsa) informó que había superado el millón de casos confirmados

Según los estudios realizados, las Diresa, Geresa y Direcciones de Redes Integradas de Salud (Diris) de Lima contabilizan hasta el momento 1,969,949 en todo el país.

De acuerdo con el informe el desfase de diagnosticados se empezó a disparar hacia a inicios de julio, cuando la ministra Pilar Mazzetti asumía el cargo y admitía que los números de las regiones eran más precisos.

La diferencia en algunas regiones como Arequipa, el desfase de 100.098 casos confirmados entre la Diresa y el Minsa, Cusco 51.785, Loreto 37.317, Piura 34.666, La Libertad 34.491, Junín 29.816, Ica 28.458 y Cajamarca 24.999. En Lima Metropolitana llega a 412.302.

Ragi Burhum, científico computacional e integrante del equipo de Open-Covid Perú, indicó que el Minsa tienen que explicar por qué la diferencia es casi del doble en cuanto a los diagnosticados.

“Han estado trabajando a ciegas. Por ejemplo, las cuarentenas focalizadas no estaban basadas en las cifras. No tenían un razonamiento lógico que solo dan las métricas; no se justificaba que ciertas áreas mantengan el confinamiento. Teníamos regiones, distritos y provincias cerradas, cuando solo un par de localidades en esos ámbitos realmente requerían el encierro. El manejo ha sido muy malo”, dijo el especialista.