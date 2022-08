Piden a consejero presentar pruebas sobre presuntos digitadores “fantasmas”

El gerente de Desarrollo Social, Gustavo Alvarado y Coz, exhortó al consejero Amancio del Águila a presentar un informe técnico sobre la supuesta denuncia realizada sobre unos digitadores fantasmas en la red de salud Leoncio Prado.

En este sentido, Alvarado y Coz aseguró que hasta el momento solo son comentarios del consejero para titulares de periódicos, ya que no ha presentado ni una prueba que lo sustente.

“No me sorprendería porque también hace un tiempo hizo una supervisión y veo que está exagerando en sus competencias. Me gustaría que presentara un informe técnico donde demuestre que verdaderamente hay una falta o error para tomar las acciones correspondientes”, señaló.

El gerente destacó que de presentarse alguna prueba de lo mencionado por el consejero se sancionará a los responsables.

“Necesitamos información real objetiva sobre los hechos que denuncian, yo ya me comuniqué con el director de la red y le he dicho que aclare y precise esta situación, porque no podemos hacer opiniones de esa magnitud sin pruebas”, resaltó Alvarado.

Asimismo, lo invitó a ponerse la camiseta y a trabajar según sus competencias, que es la legislativa y la fiscalización pero técnicamente.

“Los consejeros forman parte del gobierno regional y si hay una situación debe canalizar a través de las instancias correspondientes, que en este caso son la Red, la Diresa y finalmente el gobierno regional”, finalizó.