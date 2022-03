Pillco Marca inicia torneo el sábado

Recién en el último día del plazo de inscripción de jugadores con pase libres, los 9 clubes de la Liga de Pillco Marca se pusieron a trabajar para formar sus equipos, en vista que este sábado se inicia la etapa distrital. Ayer, la oficina de la liga, que funciona en el domicilio del presidente Eusebio Gómez, se llenó de dirigentes pugnando por inscribir jugadores, especialmente elementos jóvenes nacidos en 2003 que jugarán por primera vez un cumplimiento del reglamento de alinear por lo menos 4 de esa categoría. Hubo mucho ajetreo, ya que los 9 clubes llevaron una gran cantidad de jugadores a firmar en los registros de la Liga.

De otro lado, Eusebio Gómez informó que este sábado desde las 8.30 am se jugará la primera fecha con cuatro partidos. El escenario será el campo deportivo del centro poblado de Huayllabamba, cuyas autoridades están trabajando para ponerlo a punto. Se trata de un campo en buenas condiciones y con medidas oficiales. Las entradas costarán S/ 2.00 para el público y S/ 1.00 jugadores, que cobrará la municipalidad para el mantenimiento del campo.

Partidos de la primera fecha

Sábado 5 de marzo: 8.30 am Vílcar vs Garrido; 10.30 am Sport Albino vs San Martín; 12.30 pm Los Ángeles vs Cayhuayna FC; 23.0 pm Pillco Marca vs Atlético San Sebastián.