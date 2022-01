PJ condena a periodista por el libro “Plata como Cancha”

El periodista Christopher Acosta, fue sentenciado por el Poder Judicial a dos años de prisión suspendida por la publicación del libro ‘Plata como cancha’ ante la denuncia presentada por César Acuña, excandidato presidencial.

El juez Raúl Jesús Vega, a cargo del 30° Juzgado Penal Liquidador de la Corte Superior de Justicia de Lima, incluyó en su resolución una evaluación de cada una de las 55 frases que Acuña Peralta consideró que eran agraviantes en su contra en el libro publicado el pasado mes de febrero del 2021.

La sentencia también alcanza a Jerónimo Pimentel, director de la editorial Penguim Random House, también por el delito de difamación.

En la lectura de la sentencia, el magistrado Jesús Vega, señaló que el libro de Acosta traspasó los límites de la libertad de expresión y que se agravó a César Acuña.

Cabe mencionar que durante la audencia, tanto Acosta como Pimentel indicaron que apelarán la sentencia emitida esta mañana.

Reacción

Cristopher Acosta señaló que la sentencia del Poder Judicial que lo condena a dos años de prisión suspendida es “el término de toda una campaña de amedrentamiento” por parte del líder de Alianza para el progreso, César Acuña Peralta, quien lo denunció por difamación tras la publicación del libro Plata como Cancha.

“Estoy sorprendido por la decisión judicial que hoy me ha condenado por el delito de difamación agravada, por el nivel de los argumentos judiciales, el juez le ha puesto al periodismo hoy una vaya demasiado alta y sobre la cuál no hay ninguna discusión respecto a que no debería ser una limitante para el periodismo y estoy hablando del derecho a cita”, sostuvo.

Dato: El Instituto Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) calificó la sentencia a Acosta como aberrante, “sienta un funesto precedente para el periodismo”.