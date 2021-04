Planta de oxígeno de Amarilis entregó sus primeros balones de oxígeno

Antonio Pulgar, burgomaestre amarilense, informó que la planta de oxígeno de Amarilis inició la producción para combatir la COVID-19 en la región.

“En estos momentos la situación es muy difícil, no soy especialista, pero a diario se ve la desesperación de las personas que tratan de salvar a sus seres queridos, en ese sentido, les digo que nuestra planta ya viene llenando sus primeros balones y no va a parar hasta llenar todo lo necesario” enfatizó el edil.

Pulgar, recordó que la planta llenará 120 balones de 8 metros cúbicos diarios, “en esta etapa se llena en una hora o 40 minutos, eso significa que está funcionando con mucho éxito”.

Carmen León Álvarez, fue la primera beneficiaria en recibir de manos del edil, el primer balón de oxígeno.

“Este balón me lo llevo para mi hermano que se encuentra luchando por su vida, gracias al alcalde que ha hecho esta obra y que va a salvar muchas vidas, por días he estado buscando oxígeno y no encontraba, no tengo palabras” expresó la vecina entre lágrimas.

Por su parte, el director del Carlos Showing manifestó que, gracias al convenio, los hospitales que atienden pacientes COVID van a contar con el oxígeno.

