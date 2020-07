PN y FF.AA harán cumplir toque de queda

Efectivos de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas actuarán de manera inflexible contra quienes violen el toque de queda. Así lo informó Gastón Rodríguez, ministro del Interior, quien recordó que la restricción para combatir el COVID-19 va entre las 10 p. m y las 4 a. m.

“La autoridad actuará con firmeza. En este sentido, seremos inflexibles en el horario del toque de queda”, aseveró Rodríguez.

Añadió que se han hecho las coordinaciones con las autoridades municipales para la habilitación de espacios donde serán conducidas todas aquellas personas que violen el toque de queda.

Calificó de irresponsable la actitud mostrada por algunas personas durante el nuevo toque de queda que se inició el 1 de julio.

Dijo que la Policía y las Fuerzas Armadas están realizando permanentemente operaciones en los paraderos, centros comerciales y patrullas mixtas para el control en las calles durante el toque de queda.

En tal sentido, aclaró que las Fuerzas Armadas están respaldadas por el marco legal emitido por el Gobierno para actuar en apoyo a la Policía Nacional durante el estado de emergencia que rige hasta el 31 de julio.

“Prueba de ello, es el trabado conjunto que venimos haciendo con el ministro de Defensa. Después del estado de emergencia se tendrá que contemplar una normatividad y para eso estamos coordinando permanentemente”, anotó.

Hizo un llamado a la conciencia social y a la responsabilidad para cumplir con las medidas de prevención que buscan reducir el riesgo de contagio del virus durante el desplazamiento de las personas en los medios de transporte público, en paraderos, mercados o centros comerciales.

“Podemos poner policías, militares y gobierno local, pero si la gente no entiende vamos a tener dificultades y puede considerarse un rebrote. El virus no caduca por un decreto supremo o por un decreto de urgencia, el virus está en la calle, no hay que agolparse o subirse a la loca. Es un tema de responsabilidad y conciencia social”, recalcó.