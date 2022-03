Pobladora de puente Durand pide a las autoridades agua potable

La habitante del centro poblado de Puente Durand, Maria Luisa Valdiviezo Espinoza, manifestó su preocupación por la falta de interés de las autoridades ante las problemáticas que viven actualmente los pobladores de esta zona.

En este sentido, Valdiviezo Espinoza señaló que uno de los principales problemas es que actualmente tienen que consumir agua contaminada porque no cuentan con acceso al servicio.

“Mi principal preocupación es por el agua porque ya van a comenzar las clases y nuestros niños tendrán que consumir y lavarse las manos con esta agua sucia que solo le hace falta azúcar y leche para ser chocolatada porque cuando llueve el agua se turbe y no solamente los alumnos sino toda la población hace uso de esta agua y no es justo que nuestras autoridades no se preocupen”, indicó.

Asimismo, resaltó que, tras varias conversaciones con el alcalde distrital de Chinchao, se le ha informado que ya está listo el perfil técnico para iniciar el proyecto de agua potable en cuatro sectores.

“Lo que ha me ha dicho es que tiene listo el perfil técnico y que solo están esperando el presupuesto, pero eso se va a tardar y mientras nosotros hemos solicitado que se haga un depósito de agua para poder utilizar esa agua para el consumo humano porque el agua que nos está llegando es muy turbia muy oscura”, expresó.

Valdiviezo Espinoza afirmó además que otra de las necesidades es la construcción de un nuevo puente ya que el actual representa un peligro para la población.

“Este puente está situado sobre el río de Chinchao y es muy caudaloso y hace peligrar la vida de los niños y de todas las personas que pasan por ahí, hace años hemos perdido a un niño en el río entonces no queremos que vuelvan a ocurrir ese tipo de accidentes y más en este tiempo cuando ya la próxima semana inician las clases”.

Finalmente, manifestó la necesidad de contar con una nueva ambulancia ya que la tienen es muy vieja.