“Podría ser el inicio de la segunda ola”

Las cifras diarias de nuevos infectados con el nuevo coronavirus, COVID-19, está en ascenso, según las cifras del Ministerio de Salud, lo cual fue reconocido por Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico del Perú.

“Hay un repunte en las cifras. Eso significa que la cuarentena chicha ya no funcionó hace seis semanas y ahora se ha levantado más. Es consecuencia de eso que la meseta que alcanzamos hace cuatro semanas, que fue bajando lentamente, no ha llegado a su nivel bajo y nuevamente se está volviendo a presentar”, indicó a Correo el también miembro del comité de expertos del Ministerio de Salud.

En ese sentido, Maguiña indicó que podríamos estar en el inicio de una segunda ola si las cifras siguen el notable ascenso como han estado en los últimos días.

“La ola que no terminó tiene una curva, no terminó de controlarse, no bajó totalmente. Podría ser el inicio de la segunda ola. Qué pasa si en la siguiente semana se mantiene en 4000 o 3000, significa que hace una pequeña olita. Es bien importante este concepto. Cuando se habla de control, muestra cifras bajas y todavía no hay. Mientras no tengamos cifras bajas no hablamos de rebrote”, indicó el experto.