Las pecas, mejor conocidas como efélides en la comunidad cientifica. ¿Qué son y por qué aparecen las pecas en la piel? son manchas pequeñas, de color castaño claro, las cuales se localizan en áreas de piel, expuestas constantemente a los rayos del sol. Las pecas aparecen desde la niñez y se incrementan con el paso del tiempo.

Usualmente, las pecas son suaves al tacto y, a diferencia de los lunares, no se levantan de la superficie de la piel. Por lo general, las pecas suelen aparecer en la cara, los brazos, las manos, el cuello y las piernas. Ya que son las partes del cuerpo que se exponen mayormente al sol.

El color de las pecas es causado por un pigmento llamado melanina. Cuanto más tiempo pasa una persona expuesta al sol, más melanina se produce. Un individuo que tenga pecas notará más pigmentadas las pecas después de pasar un día soleado al aire libre.

Aparecen las pecas

Las pecas contienen altas cantidades de melanina, proteína responsable de la pigmentación en la piel, los ojos y el cabello. Cuando la piel está expuesta al sol, hace que la melanina, pigmento oscuro que se encuentra en la superficie de la piel, se aglutina causando pecas, manchas solares y otras manchas marrones.

Cuando la melanina se produce uniformemente a través de la piel, no aparecen pecas. No obstante, algunas personas producen melanina en pequeños grupos y cómo éstos se oscurecen cuando se exponen a la luz solar, dan como resultado una piel con pecas.

La genética también juega un papel importante, en quién tiene más probabilidades de desarrollar pecas según el tipo de melanina que produce su cuerpo. El cuerpo puede producir dos tipos de melanina llamados feomelanina y eumelanina.

La eumelanina protege la piel de los rayos UV, pero la feomelanina no. Las personas con cabello, ojos, piel oscuros, suelen producir principalmente eumelanina y es menos probable que desarrollen pecas.

Mientras que las personas con cabello rojo, rubio o castaño claro que tienen la piel y los ojos de color claros suelen producir principalmente feomelanina. y son más propensas a desarrollar pecas.

¿Tener pecas presenta riesgos a la salud?

Las pecas no son peligrosas, por el contrario, una investigación publicada en la British Journal of Dermatology probó, que las pecas brindan un grado significativo de protección contra las quemaduras solares agudas.

No obstante, aunque la mayoría de las pecas son benignas y no son alarmantes, el gen MC1R, presente mayormente en personas que tienen pecas, se ha asociado con un mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel. Según un estudio publicado en la Journal of Investigative Dermatology, esto se debe a que los portadores del gen MC1R tienen una mayor sensibilidad al sol y por ello podrían padecer melanoma.

Para distinguir pecas benignas de posibles indicios de melanoma, es importante monitorear las pecas constantemente. La llamada “regla del ABCD” (asimetría, borde, color, diámetro) ayuda a distinguir una peca o lunar de una posible lesión cancerosa.

Por lo general, las pecas o lunares asimétricos, con bordes irregulares y con tonalidades diferentes al marrón claro u obscuro, suelen asociarse con cáncer de piel, es necesario acudir con un dermatólogo para examinar estos detalles con mayor atención.

Sin embargo, si las pecas no muestran ninguno de los síntomas anteriores, son completamente benignas y las personas únicamente deberán tener un cuidado especial para proteger su piel de los rayos del sol.