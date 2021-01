PORQUE HUANUCO EN ALTO RIESGO

Escrito por: Denesy Palacios Jiménez

Es increíble, que bajemos la guardia, porque los infectados empezaron a disminuir, así como el número de muertos. La población, las autoridades, los profesionales de la salud, etc., etc., no se ha insistido más para la entrega del Hospital Hermilio Valdizan, el único con el que contaría la Región de Huánuco, porque el de Tingo María aún falta implementarlo, y nuestra autoridades bien gracias, nuevamente tenemos una enorme cantidad de infectados, esta vez estamos perdiendo más jóvenes, es decir entre los 20 y 35 años, efecto de las fiestas del año nuevo, con eventos familiares, o en discotecas, la Vía Colectora está de moda y se están implementando cantidad de centros de música y recreación, y otras cosas más, que nos preocupa a los vecinos, porque está ganando espacio la zona Rosa, y quien debe ver esto?.

Parece que aún no asimilamos que el COVID 19 ha cambiado nuestra existencia, y es posible que estemos infectados todos, solo que en algunos, se desarrolla y manifiesta poniéndolos al borde de la muerte, o se los lleva; el año 2020 no solo será recordado como el año perdido para nosotros los pobladores de Sudamérica, sino cómo se visibiliza el poder y el hambre de muchos pueblos; mientras unos aprovechan para seguir abriendo su mercado con medicinas, vacunas y material de protección contra el virus, -llama poderosamente la atención que no haya un pronunciamiento de la ONU, La OEA y demás organizaciones y alianzas de gobiernos, cuando se sabe que este virus fue creado, no es producto natural-, y no hay ninguna sanción para aquellos que están amenazando a la humanidad entera. Otros pueblos, están viviendo el empobrecimiento más grande, no solo porque está endeudándose para poder salvar a sus familiares o para sepultarlos, sino porque están quedándose sin ningún bien, al punto de perder el trabajo mismo

Este empobrecimiento lleva a la desesperación, se ha incrementado la inseguridad ciudadana, con la cantidad de asaltos, secuestros, extorsiones, hasta donde vamos a llegar?; escuchaba atentamente al huanuqueño Dr. Manolo Fernández, con la opinión profesional sobre la vacuna peruana, y el poco respaldo que hay del gobierno peruano hacia este tipo de gestiones, así como también la poca difusión del uso de la IVERMECTINA, en medio de toda esta infección.

Pero, cuál es la postura de nuestras autoridades locales y regionales, para acelerar el uso del Hospital Hermilio Valdizan, por otro lado se instaló la planta de Oxígeno, se dio la conformidad y porque no se usa?, qué hay detrás de todo esto? Me sorprendió ver la cantidad de gente que querían comprar balones de oxígeno, en un establecimiento cerca de la carretera central; mientras que en el Colegio Illa Túpac existen cuatrocientos sesenta Balones de Oxígeno que no se reparten y no se usan, porque tanta indiferencia de nuestras autoridades, quien es el encargado de ver estas irregularidades, hago un llamado a la fiscalía, Procuraduría, defensoría del Pueblo se está cometiendo un delito contra la vida de los huanuqueños; porque la Gerente Regional de Desarrollo social, no soluciona este problema? Acaso no sabe que estamos en Estado de Emergencia Sanitaria, este tipo de comportamiento es atentatorio, ¿cuantos huanuqueños más debemos morir para que se priorice la salud de la población en esta región?

Vecinos, conciudadanos se lanzó un llamado para que el gobierno central se preocupe por la cantidad de infectados que tenemos en la región, así como por la pérdida de vidas humanas, de repente si entrevistan al señor Gobernador dirá que nadie muere acá por falta de Oxígeno, que está pasando con nosotros?. Esta pandemia ha cambiado nuestras vidas, es tiempo que cambiemos cada uno de nosotros, ni siquiera a los candidatos escucho propuestas sobre este mal que nos acecha: la corrupción y el Covid.