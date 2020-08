Positivo para burocracia

Escrito por Marcos Cancho Peña

Meses atrás, un equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia jugó a ser Dios. Hace seis semanas, lo consiguió. El equipo fusionó dos mundos: la confiabilidad de las pruebas moleculares y la rapidez de las pruebas serológicas, para así elaborar una prueba rápida molecular capaz de detectar la COVID-19 con eficacia, sin falsos negativos y falsos positivos, y en solo 40 minutos. Un auténtico milagro. Pero si el paraíso tuvo problemas, Perú no sería la excepción. Los integrantes pensaron que rápidamente la prueba sería utilizada a nivel nacional, pero chocaron con un mundo alejado de su laboratorio: la burocracia estatal.

El equipo de la UPCH, liderado por el biólogo Edward Málaga-Trillo, se puso en contacto con Víctor Zamora -quien hasta ese entonces era ministro de Salud- para definir los requisitos que permitieran validar la prueba rápida molecular. Ambos acordaron trabajar juntos. Pasaron pocos días y Zamora fue reemplazado por Pilar Mazzeti. Había crisis política, por lo que la validación dejó de ser prioridad para el Estado. Actualmente, la prueba ya pasó la fase 1 con éxito, pero no se ha generado la hoja de ruta para que se lleve a cabo la fase 2. Si no se lleva a cabo esta fase, no se puede generar presupuestos y acomodar la logística.

La curva de contagios en Perú cada vez se parece más a la Cordillera de los Andes, con repuntes que dan escalofríos. El Estado Peruano es aliado de la burocracia y, hoy, la burocracia no es aliada del pueblo peruano. Se necesita frenar la masacre. Estamos en emergencia, no en una época cualquiera. Seguimos contagiándonos, aunque hayan reabierto los supermercados, aunque se haya reiniciado el fútbol peruano. No perdamos la brújula, reaccionemos. Es urgente acelerar la validación de la prueba rápida molecular. El Perú realiza el testeo masivo con pruebas serológicas, las mismas que acumulan miles de falsos positivos y negativos. ¿Cómo se planea combatir el nuevo coronavirus si ni siquiera se conoce con exactitud cuántos infectados hay?

Ayer, el Banco Pichincha anunció que aportará S/. 55 000 como capital para impulsar el proceso de validación y producción de pruebas rápidas moleculares. De concretarse, sería la primera inversión al proyecto desarrollado por el equipo de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es necesario que más empresas se sumen. Podemos convertirnos en los fabricantes de nuestra salvación. Dejemos de rezar, tenemos un milagro esperando en el laboratorio.