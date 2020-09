Presentan a Aldair Fuente como jugador en el Fuenlabrada de España

El volante peruano jugará en la Segunda división del fútbol español

Aldair Fuentes llegó a España y estampó su firma con Fuenlabrada por las próximas cinco temporadas. Ayer, en horas de la mañana, dio una conferencia de prensa en la que fue presentado oficialmente como nuevo jugador del plantel

“Ir a Europa es complicado para cualquier futbolista porque es otra competencia, empiezas de cero, pero la mayor oportunidad para tener continuidad es esforzándome. He venido a un gran club, con muchos objetivos”, dijo en la conferencia de prensa.

Sobre su posición en el campo comentó: “Cuando converse con el técnico vamos a sacar algunas conclusiones, el jugador siempre tiene que estar presto para lo que requiera el técnico y voy a esforzarme para siempre hacerlo de la mejor manera”.

“El ‘profe’ (Pablo Bengoechea) me dio todo su respaldo y me hizo debutar en un clásico. Estoy agradecido con los hinchas del club que me mandaron mensajes de apoyo”.

Agregó: “Mis papás me dijeron que aún no he ganado nada, que empiezo de cero nuevamente y tengo que esforzarme para mostrar mi mejor versión acá. La familia es un plus muy importante en la vida de un futbolista”, consideró.

Como parte de la presentación, Aldair Fuentes dedicó unas palabras al hincha de Fuenlabrada, que espera con ansias su ascenso a Primera División.

“A los hinchas de Fuenlabrada les digo que acá tienen a una persona que se va a esforzar al máximo por la institución”, concluyó el jugador de 22 años.