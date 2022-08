Presidenta del Congreso solicitó que liberación de Antauro Humala sea revisada

Lady Camones, presidenta del Congreso de la República pidió que se revisen minuciosamente los criterios expuestos para disponer la excarcelación del líder etnocacerista, Antauro Humala.

“Es lamentable haber escuchado estas manifestaciones de parte de Antauro Humala, sobre todo de no haberse arrepentido de los delitos que cometió. Consideramos que esta salida debe ser revisada, si estuviera de acuerdo con ley quizás sea una noticia que no nos agrade, pero si se ajusta a ley tendríamos que aceptarla”, manifestó.

A pesar de que el INPE dispuso la liberación de Humala Tasso por redención de pena, la titular del Parlamento dijo que aún no quedó claro el pago de la reparación civil por el caso “Andahuaylazo”, donde fallecieron cuatro policías.

“Al parecer hay situaciones que no están muy claras, como el pago de la reparación civil o si se ha rehabilitado realmente o no. Decir que se siente orgullo de haber asesinado a los policías no nos da claras señales de haberse rehabilitado”, dijo.

Cabe destacar que Camones dejó entrever que la salida del líder etnocacerista tendría carácter político, debido a que el presidente Pedro Castillo, durante las elecciones generales, anunció que iba a indultar a Antauro Humala.

“Yo creo que en política nada es casualidad, esperemos que nos equivoquemos. Todos sabemos que una de las promesas de campaña del presidente Pedro Castillo fue indultar a Antauro Humala, en ese caso ya se habría cumplido la condena, eso hay que revisar”, finalizó.