Presidenta del Poder Judicial: “No hacemos persecución política”

Desmiente acusaciones, Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, aseguró que la institución que preside no existe persecución política contra el presidente Pedro Castillo. La titular del PJ solicitó tanto al mandatario como al jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, que tengan más mesura en sus declaraciones.

“Siempre he solicitado no solo al presidente de la República, sino también al premier mesura en sus expresiones. Lo que nosotros hacemos en el Poder Judicial es impartir justicia y no hacemos persecución política “, expresó la funcionaria en una actividad del PJ.

Elvia Barrios también respondió a las declaraciones del congresista de Perú Libre, Edgar Tello, quien señaló que ahora hay “golpes judiciales”.

“Creo que es una expresión totalmente desacertada y no responde a la realidad. Nosotros como Poder Judicial a través de nuestras decisiones judiciales afirmamos el valor justicia y consolidamos un Estado democrático de derecho”, declaró.

Fiscalía reprograma citación al presidente

El presidente Pedro Castillo deberá rendir el próximo lunes 5 de septiembre a las 8:30 a. m. su declaración en las investigaciones preliminares que se le inició por los casos Petroperú y la salida de Mariano González del Ministerio del Interior.

En un oficio, el fiscal supremo adjunto Marco Huamán precisó que se acepta por última vez (tercera ocasión) el pedido que hizo la defensa legal del jefe del Estado para que esta diligencia vuelva a ser reprogramada respecto a estos casos.