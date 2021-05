Presidente del JNE: “No es posible un fraude electoral”

Jorge Luis Salas Arenas, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), aseguró que “no es posible un fraude electoral” en el país en esta elección presidencial del 6 de junio.

Asimismo, rechazó que las personas actúen de forma “poco responsable” al referirse a este hecho.

“Algunas personas utilizan ese término de una manera poco responsable, no es posible un fraude electoral. Las organizaciones que han hecho la observación así lo han dicho. No ha habido ningún fraude y no lo habrá tampoco”, dijo.

En otro momento, rechazó tener vínculos con el terrorismo y aclaró que hace 30 años atrás defendió a imputados por este delito, luego de que la iglesia católica entendiera que habían “marcos legales” de incorrecta tramitación de los procesos.

Salas Arenas dijo que vincular eso con la realidad representa “un acto perverso” y rechazó toda forma de terrorismo en el Perú.