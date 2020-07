Presidente Vizcarra convoca elecciones para el 11 de abril de 2021

El presidente Martín Vizcarra, firmó hoy el Decreto Supremo a través del cual, convoca a elecciones generales para el 11 de abril del próximo año.

El pronunciamiento lo hizo desde el Palacio de Gobierno, junto al pleno del Consejo de Ministros, donde recordó que desde que asumió la presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski, se comprometió a culminar su mandato poniendo “todo su esfuerzo para hacer un gobierno franco, transparente, honesto y de la mano con el pueblo”.

“Estoy cumpliendo mi compromiso, porque soy una persona de palabra, muestro aquí al país el Decreto Supremo que dice: convocan a elecciones generales para el 11 de abril de 2021, para la elección del presidente de la República, vicepresidentes, congresistas y representantes peruanos ante Parlamento Andino”, indicó.

“Hoy, delante de los peruanos, suscribo esta norma legal y formalizando la convocatoria para elecciones”, subrayó el jefe del Estado.

El primer mandatario precisó, que esta convocatoria está dentro del plazo de ley, pues la norma establece que debe hacerse con un mínimo de 270 días antes del proceso electoral, legislación que dice, además, que tiene que ser el segundo domingo de abril.

“Tenemos poco más de nueves meses para un cambio de autoridades y lo que tengamos que corregir hagámoslo, pero hagámoslo bien, una vez más mi compromiso, mi disposición señores congresistas, trabajemos juntos para concluir la reforma política y la reforma del sistema de justicia. Sí hay tiempo para hacerlo, hagámoslo bien”, enfatizó.

En ese sentido, Vizcarra explicó que la reforma debe hacerse pensando no en las próximas elecciones “sino en las próximas generaciones”. “Esta continuidad democrática, con elecciones, no se podría alterar por nada y no lo puede alterar ni los problemas políticos que se solucionarán, ni con la pandemia ni ningún factor externo puede alterar la predictibilidad de las elecciones cada cinco años en nuestro país”, añadió.