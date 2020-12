¡Primer round!

Hoy se enfrentan Universitario y Sporting Cristal a las 7:00 p. m. en el estadio Monumental por la primera final de la Liga 1 temporada 2020

Tuvieron 22 años para que se pueda volver a dar una final entre Universitario y Sporting Cristal, aquella última vez el campeón fue Universitario de Deportes por la vía de los penales.

Para no perder ritmo futbolístico el conjunto ‘merengue’ sostuvo un amistoso frente a la Selección Peruana Sub 20, el cual se dividió en dos encuentros. El primero terminó a favor de las cremas por 3 a 0 y en el segundo cayeron por la mínima diferencia.

Según las últimas informaciones, el zaguero uruguayo Federico Alonso habría acelerado su proceso de recuperación de la lesión que sufrió en la clavícula e intentaría llegar a algunos de los dos juegos ante los celestes.

El defensor central uruguayo sufrió una fractura de clavícula el pasado 5 de octubre y ello le llevó a perderse toda la Fase 2.

No obstante, no es la única novedad que presenta el equipo, ya que Comizzo decidió que sean 22 los futbolistas que concentren de cara al choque contra los rimenses y no los habituales 18.

Por su parte, los hombres de Roberto Mosquera llegan con muchos más minutos y rodaje encima, teniendo en cuenta que tuvo que definir al ganador ante Ayacucho. Al perderla, tuvieron que jugar ante el mismo rival en ‘semis’ de ida y vuelta, lo que indudablemente le da rodaje para afrontar cómo se debe esta instancia.

Posible alineación de ambos equipos

Universitario: José Carvallo, Diego Chávez, Aldo Corzo, Nlinho Quina, Iván Santillán, Armando Alfageme, Gerson Barreto, Alberto Quintero, Alejandro Hohberg, Donald Millán y Jonathan Dos Santos.

Sporting Cristal: Renato Solís, Johan Madrid, Gianfranco Chávez, Omar Merlo, Nilson Loyola, Gerald Távara, Jorge Cazulo, Washington Corozo, Horacio Calcaterra, Christopher Olivares y Emanuel Herrera.