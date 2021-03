Problemas para la Videna de Huánuco

Planean invadir terreno destinado a Videna en el Valle.

Fuentes dignas de crédito informaron a Ahora Deportes que, traficantes de terrenos pretenden invadir el terreno de propiedad de la Liga Departamental de Fútbol de Huánuco (LDFH), destinado a la Videna en el Valle.

El predio de dos hectáreas ubicado en la pampa, encima de la ribera del río Huallaga, está desocupado y no tiene aviso alguno sobre el propietario ni sobre la futura construcción.

Hace 12 años, la Fundación Dyer donó el terreno a la Liga Departamental de Fútbol de Huánuco que preside Lucio Alva, para la Videna del fútbol huanuqueño.

Precisamente en los primeros días de febrero, Lucio Alva anunció con bombos y platillos en conferencia de prensa, que la FIFA aprobó un fondo de US $300 mil para la construcción de un moderno complejo deportivo que tendrá todas las comodidades.

Consultado Alva, afirmó que la semana pasada inspeccionó el terreno porque estaban ejecutando el levantamiento de planos, pero desde esa oportunidad no ha regresado y desconoce respecto a la acción de presuntos invasores.

“Los traficantes pueden entrar en cualquier momento, de eso no estamos libres, pero eso no me preocupa porque tenemos los documentos en regla. Podría tratarse de un plan de alguien interesado en que no se construya la Videna para hacerme quedar mal”, manifestó.