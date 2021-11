Tras la persistencia del incumplimiento de pagos del Consorcio Educativo Guelgash, el dirigente de Construcción Civil, Jotwin Criollo Paredes, detalló que procederán legalmente debido a las diferentes irregularidades que viene cometiendo esta empresa en el pago de los trabajadores.

“Esta empresa comete un abuso aprovechándose del poco conocimiento de nuestros hermanos del campo, qué hacen. Le ofrecen el doble de un monto que no corresponde y los hacen enemistar con el sindicato para que éste no le abra los ojos y vean cómo los están perjudicando”, señaló.

Paredes detalló que Sunafil en una intervención realizada recientemente bajo la orden de inspección 203-2021, propuso aplicar una multa por S/ 352 mil 704 debido a las diferentes irregularidades de contratación.

“La semana pasada hemos tenido ya una mesa de diálogo con el Ministerio de Trabajo y Sunafil para exigir que se respeten sus derechos y beneficios. Ya estamos empezando con las documentaciones para hacer las demandas para pedir su reintegro y a la vez exigir que cumplan con el pago”, dijo.

Asimismo, indicó que el monto del salario no está de acuerdo al régimen de construcción civil.

“Ellos tienen un acta que han firmado para pagarle 65 soles al peón. Pero le están robando su salario al trabajador porque el peón no debe ganar menos de 85 soles, con la tabla de 2019 y 2020 y según la tabla del 2021. El peón no debe bajar de los 87 soles, pero no se van a salir con la suya porque nosotros vamos a asumir las responsabilidades y la defensa de los trabajadores, porque el salario del trabajador es irrenunciable”.