Procurador aseguró que reactivación de obra se realizará vía administrativa

El Procurador Público del Gobierno Regional de Huánuco (Gorehco), Juan Carlos Nolorve Rojas, afirmó que la reactivación de la construcción del Puente Castillo Grande debe cumplir con un proceso administrativo que está en desarrollo.

Ante pobladores y autoridades de Tingo María, Rojas aseguró que ha solicitado un informe técnico al área usuaria que está encargada de administrar la obra, a fin de evaluar y tomar el trámite que corresponde.

“Efectivamente el 2 de este mes se me ha hecho llegar a mí una resolución de contrato de parte del consorcio y el día 5 me ha llegado el informe respecto a un directorio con algunos puntos a conciliar”, señaló.

“Sin embargo, yo necesito mayores datos y mayor información, entonces he solicitado un informe técnico al Área Usuario que aún no me ha llegado”, acotó.

Nolorve Rojas se solidarizó con los pobladores y autoridades que han demostrado su preocupación por la continuidad de esta obra.

“Entiendo la preocupación de Tingo María, porque sabemos la importancia que tiene su culminación, sobre todo para los pobladores que viven en ambos márgenes y tengan la seguridad que haremos todo lo posible porque esta obra se reanude”, indicó.

Finalmente, Nolorve Rojas aclaró que hasta el momento no se tiene ningún contacto con la empresa que ejecutaba la obra, ya que se encuentra a la espera de un último informe para dar el siguiente paso.