Productores agrarios criticaron deficiencias en Festival de la Papa Amarilla

Dirigente expresó que cada año el nivel de calidad dicho festival disminuye

El presidente de la Federación de Productores de las Comunidades Campesinas de la provincia de Huánuco, Lucio Candelario Arratea, criticó el desarrollo de las actividades del XXI Festival de la Papa Amarilla.

Lamentó que el evento haya estado lleno de muchas deficiencias por parte de los organizadores del festival. Asimismo, Candelario resaltó que cada año empeora dicho festival que busca desarrollar el cultivo y cosecha del producto estrella de Huánuco.

“Hemos visto que existen bastantes falencias, no hay una buena organización, cada año el festival está decayendo y no hay resultados, uno de ellos es la no participación de los agricultores, porque les dan maltrato en cuanto a la estadía, alimentación, entre otros”, manifestó Candelario.

Asimismo, mencionó que dicho festival no tiene resultados, porque no tiene el presupuesto suficiente para atender dicho sector agrario y, por lo tanto, no existen nuevos proyectos, asistencia técnica, ni un centro de acopio para apoyar a los campesinos.

A pesar de todo, resaltó que la federación de productores continúa trabajando para buscar el desarrollo en su sector.

Además, Lucio Candelario sostuvo que el gremio de agricultores teme que haya escasez debido al alto precio de los fertilizantes, ya que muchos agricultores ya no están sembrando.

Por último, dijo que su preocupación es porque subieran los precios de las verduras, tubérculos y cereales. Es por ello que pide al gobierno central, regional y local que atiendan sus pedidos.